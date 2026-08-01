Katar Futbol Federasyonu, bugün cumartesi günü, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun "FIFA Forward Enterprise" önerisini geri çekme kararını memnuniyetle karşıladı ve bu adımın küresel futbol topluluğunun çıkarına olduğunu, üye ulusal federasyonların birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Katar Federasyonu'nun açıklamasında, federasyon başkanı Şeyh Hamad bin Halife bin Ahmed Al Sani'nin, Infantino'nun bu öneriyi ileriye taşımama kararını "uluslararası futbol topluluğundaki kamu yararına hizmet edecek şekilde" memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önerinin incelenmeye değer bazı fikirler içermesine rağmen, mevcut dönemde tüm üye ulusal federasyonların birliğinin sürekliliğini öncelikli bir gündem olarak belirlemeyi ve bu kararın arkasındaki basireti takdirle karşılıyoruz."

Açıklama şöyle devam etti: "Katar Futbol Federasyonu olarak, Başkan Infantino'nun dünya genelinde futbolu geliştirme ve büyütme yönündeki sürekli çabalarına tam desteğimizi vurguluyoruz."

Ne oldu?

Infantino'nun, Uluslararası Federasyon'un ticari operasyonlarını ve turnuva organizasyon operasyonlarını bir araya getirecek FIFA Forward Enterprise adında yeni bir şirket kurmayı ve bu şirketin bir hissesini özel sektör yatırımcılarına açmayı içeren planına karşı muhalefet şiddetle arttı.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Infantino'nun Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF tarafından da karşı çıkılan projesinde ısrar etmesi halinde "FIFA" turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

Ayrıca Uluslararası Federasyon başkanının önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, "FIFA"nın operasyon direktörü Fransız Kevin Lamour tarafından da eleştirilen öneriye itiraz ederek istifa etti.

Futbol dünyasının tanık olduğu bu isyan karşısında FIFA başkanı tartışmalı projesini geri çektiğini açıklamak zorunda kaldı; ancak bu, eleştirileri durdurmadı. Görünüşe göre "UEFA", Infantino'yu görevinden uzaklaştırma konusunda ısrar ederken, CONCACAF de "Uluslararası Federasyon başkanlığının gözden geçirilmesini" talep etti.