FIFA'da güç mücadelesi kızışıyor! Infantino'ya rakip arayışında sürpriz favori

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FIFA'daki güç mücadelesinde UEFA'nın "Anti-Infantino" arayışı hız kazanıyor.

İngiliz gazetesi Guardian, Arsène Wenger'in pazartesi günü aday olmayacağını açıklamasının ardından Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'yu (63) favori olarak gösterdi. Bu, SID'nin edindiği bilgilerle de örtüşüyor. Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA'nın başkanı Gianni Infantino'ya rakip aday arayışında Macar Sandor Csanyi'nin (73) de adı geçti.

UEFA yönetimi pazartesi günü yeni görüşmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre salı günü tüm Avrupa federasyonlarının başkanlarının katılacağı çevrim içi bir toplantı planlanıyor. UEFA, çarşamba günü aday gösterme süresi dolmadan Infantino'ya bir alternatif sunabileceğini düşünmeye devam ediyor. UEFA'nın aday olması için ısrar ettiği FIFA direktörü Wenger ise Infantino'ya karşı seçim yarışına girmeyecek.

Avrupa federasyonlarının başkanları, ekim ayında Berlin'de düzenlenen zirvede reformları da içeren yeni bir FIFA yönetimine ilişkin görüşlerini ortaya koymuştu. Ancak UEFA Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, cuma günü RTL'ye yaptığı açıklamada "Infantino'ya alternatif konusundaki kararın henüz nihai olarak ele alınmadığını" söyledi. Watzke, "ciddi bir aday" görmek istediğini belirterek "Çünkü böyle devam edemez" dedi.

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2023'ten bu yana Fransa Futbol Federasyonu FFF'nin başkanlığını yürüten Diallo, UEFA İcra Komitesi üyesi. Diallo'nun Infantino'ya ilişkin tutumu yıl içinde değişti: Fransız yönetici yaz aylarında FIFA başkanının yeniden adaylığını destekleyen bir mektup imzaladı. Eylül ayında ise FFF, Dünya Kupası yatırımcı anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Infantino'nun yeniden seçilmesine verdiği desteği geri çekti.

Infantino, Mart 2027'de Fas'ın Rabat kentinde yapılacak seçim öncesinde güç tabanını sağlamlaştırdı ve futbol yöneticilerinin önemli bir bölümünün desteğini alıyor. Şu ana kadar FIFA Konseyi üyesi Japon Kozo Tashima ile eski İsviçreli profesyonel futbolcu Ramon Vega adaylıklarını açıkladı. Seçimde aday olabilmeleri için en az beş federasyonun desteğine ihtiyaçları var.