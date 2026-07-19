FIFA, ciddi eleştirilerin ardından bir gazetecinin Dünya Kupası finali biletini bloke etti

Gazzetta dello Sport’tan futbol muhabiri Filippo Ricci, FIFA’yı konu alan yeni bir tartışmayı alevlendiriyor. Ricci, X platformunda, Dünya Kupası finali için akreditasyonunun ilk başta onaylanmış olmasına rağmen sonradan iptal edildiğini ortaya koyuyor.

Cumartesi günü Gazzetta dello Sport, FIFA tarafından düzenlenen Dünya Kupası hakkında sert bir makale yayınladı. Makalenin başlığı “Tam bir dünya felaketi” idi. Pembe renkli spor gazetesi, makalede turnuvanın neden bir fiyasko olarak sonuçlandığını sıraladı.

Gazzetta, Dünya Kupası’nı çok sıcak, çok pahalı, çok ticari, çok politik ve özellikle de çok büyük olarak nitelendiriyor. İtalyan gazete, bilet fiyatlarının aşırı yüksek olduğuna da dikkat çekiyor. Final maçı bileti için 10.000 ile 2,3 milyon dolar arasında bir fiyat talep edildiği bile belirtiliyor. Ayrıca gazete, siyasi müdahalenin çok fazla olduğundan bahsediyor. Örnek olarak Folarin Balogun’un cezasının kaldırılması gösteriliyor.

Turnuvaya yönelik eleştiriler FIFA’da pek hoş karşılanmamış gibi görünüyor. Gazzetta dello Sport, akreditasyon için beş başvuru yaptı ve bunlar başlangıçta hepsi onaylandı.

Ancak final günü, Ricci’ninki de dahil olmak üzere üç akreditasyon geri çekildi. “Her şey bitti. 38 gün, 11 canlı maç ve 165 haberin ardından, Dünya Kupası’m finalden hemen önce ani ve beklenmedik bir şekilde sona erdi,” diye yazıyor gazeteci X’te.

"Bu sabah hâlâ final maçı için bir biletim, ayrıca karışık bölgeye giriş iznim ve bir park yerim vardı. Birkaç saat sonra her şey iptal edilmişti." Ricci daha sonra FIFA’dan, diğer medya kuruluşlarının başvurularının onaylandığı halde kendisinin akreditasyonunun, mevcut yer yetersizliği nedeniyle iptal edildiği bilgisini aldı.

İtalyan gazeteci, mesajına aldığı onay e-postalarının ekran görüntülerini ekledi. Bu görüntülerde, akreditasyonların aniden iptal edildiği açıkça görülüyor. Bu nedenle İtalya’da, Gazzetta dello Sport’un eleştirel haberlerinin akreditasyonların iptal edilmesinde rol oynadığına dair ihtiyatlı bir varsayım ortaya atılıyor.















