FIFA, Cezayir-Avusturya maçında sonuçların manipüle edildiği yönündeki suçlamalarla ilgili tartışmaya son verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası'nda Avusturya ile Cezayir arasındaki maçın sonucunun her iki tarafın da çıkarlarına uygun olacak şekilde manipüle edildiği iddiaları hakkında soruşturma açma konusundaki tutumunu netleştirdi.

Bazı haberlere göre, iki rakip takım, grup aşamasındaki son maçlarında berabere kalarak birlikte eleme turlarına yükselmek üzere anlaşmıştı.

Son derece heyecanlı geçen maç 3-3 berabere sonuçlandı. Avusturya, 96. dakikada beraberlik golünü attı; bu gol, Cezayir'in Riyad Mahrez'in attığı golle öne geçmesinden sadece üç dakika sonra geldi.

Bu gol, beş dakika süren ve 110 ardışık pasın yapıldığı bir hücumun sonucunda geldi ve Avusturya'nın elenip ülkesine dönmesine neden olabilirdi.

Gergin atmosferin daha da tırmanmasına ramak kalmıştı; Marco Arnautović, Cezayir yedek kulübesiyle tartışırken öfkeyle ellerini havaya kaldırdı.

Sonuçta, teknik direktör Ralf Rangnick'in takımı ikinci sırada yer alırken, Cezayir üçüncü sırada yer alarak bir sonraki tura yükseldi.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre, bazı eleştirmenler sonucun kasıtlı olarak ayarlandığını iddia etti; Cezayir'in rakibinin maçın son anlarında skoru eşitlemesine izin verdiği öne sürüldü.

"Mirror"a konuşan kaynaklar, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bu iddiaları tamamen reddettiğini ve iki takımın maç sonucunu manipüle ettiği konusunda herhangi bir endişesi olmadığını doğruladı.

Avusturya teknik direktörü Rangnick de bu fikri tamamen reddetti; ancak Mahrez, maçın sonundaki senaryonun tuhaf ve şüphe uyandırıcı göründüğünü kabul ederek, bir hata olduğu yönündeki artan spekülasyonları ortadan kaldırmak için pek bir şey yapmadı.

Eski Manchester City yıldızı Riyad Mahrez şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, durum biraz tuhaftı. Kanatlardan oynuyorduk ve onlar geri çekilmişti, ancak son dakikada biri pas attı, döndü ve benim hareket etmem gerekti. Futbola saygı duymalıyım. Top kalecinin önüne geldi ve gol atmam gerekiyordu, gol atmaya çalışmalıydım. Bunun tuhaf bir durum olduğunu biliyorum, ama futbol budur ve ona saygı duymalıyım. Onlar (Avusturya) için iyi olan şey, gol atıp turu geçmeleriydi. Birlikte turu geçtik ve en önemlisi de budur."

Avusturya, eleme turlarında zorlu bir karşılaşma bekliyor; Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaşacak ve büyük bir sürpriz yapması durumunda bir sonraki rakibi Portekiz ya da Hırvatistan olacak.

Öte yandan Cezayir, İsviçre milli takımıyla karşılaşacak ve eleme turları kura çekimi, her iki takımın da galibiyet serisini sürdürmesi halinde çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşma olasılığını ortaya koyuyor.