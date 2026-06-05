FIFA büyük bir hata yaptı; altmış Dünya Kupası taraftarı korkunç bir haber aldı

FIFA’nın yaptığı büyük bir hata, altmış futbol taraftarına pahalıya mal oldu. Dünya Futbol Federasyonu, X platformunda yaptığı açıklamada, yanlışlıkla ücretsiz bilet tahsis edilen taraftarların bu biletlerin ücretini yine de ödemek zorunda olduğunu duyurdu.

Toronto'da düzenlenecek Dünya Kupası grup maçları için bilet satın alırken yaklaşık 60 taraftar bir hata mesajıyla karşılaştı. Bu nedenle ödemeler işleme alınmadı, ancak biletler hesaplarında göründü.

FIFA bu ciddi hatayı fark etti ve bilet sahibi taraftarlardan ödemelerini yapmalarını istiyor.

Bunu yapmazlarsa, biletler hesaplarından silinecek ve yeniden satışa sunulacak.

"FIFA, 3 Haziran Çarşamba günü yaklaşık 60 FIFA Dünya Kupası 0226 taraftarının, ödeme sürecinde daha önce yaşanan bir sorun nedeniyle ücretsiz olarak tahsis edilen biletlerle ilgili bir mesaj aldığını teyit edebilir," diye yazıyor dünya futbol federasyonu.

Hataya rağmen FIFA yine de ödeme yapılmasını istiyor. “Bu taraftarlar tarafından talep edilen biletler rezerve edilmiş durumda ve ilgili taraftarlar doğru tutarı ödemeleri için davet edildi. FIFA, hatayı ve bunun yol açtığı olası rahatsızlığı üzüntüyle karşılıyor.”