FIFA büyük bir gösteri düzenliyor: Dünya Kupası'nda dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı 3 açılış töreni

FIFA, önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın üç farklı açılış töreniyle başlayacağını duyurdu.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'na tam 48 ülke katılacak. Bu, turnuvayı şimdiye kadarki en büyük Dünya Kupası yapacak.

İlk açılış töreni 11 Haziran'da Meksiko'daki Estadio Azteca'da yapılacak. Törende Kolombiyalı sanatçı J Balvin, rock grubu Maná ve pop yıldızı Alejandro Fernández gibi isimler sahne alacak. Hemen ardından aynı stadyumda ilk maç oynanacak. Bu maç, tıpkı on altı yıl önce 2010 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Meksika ile Güney Afrika arasında olacak.

Bir gün sonra, 12 Haziran'da bir sonraki tören düzenlenecek. Bu tören, Kanada ile Bosna-Hersek'in karşılaşması başlamadan hemen önce Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleşecek. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara ve Nora Fatehi sahnede olacak.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde üçüncü ve son açılış töreni yapılacak. Bu tören, ABD'nin Paraguay ile karşılaşacağı Los Angeles'ta gerçekleşecek. Törenin sanatçı kadrosunda Katy Perry, rapçi Future, DJ Sanoy ve Rema yer alıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Bu törenler, her ülkenin özgünlüğünü ve bu turnuvayı karakterize eden birliği yansıtacak şekilde müzik, kültür ve futbolu bir araya getiriyor” dedi.

Final maçı 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Hollanda milli takımı grup maçlarını Dallas, Houston ve Kansas City'de oynayacak. Grubun diğer rakipleri Japonya (14 Haziran), İsveç (20 Haziran) ve Tunus (25-26 Haziran gecesi).