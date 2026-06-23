FIFA, bir kuralı aniden değiştirmek istiyor: Değişikliğin Dünya Kupası’ndaki eleme maçları başlamadan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor

FIFA, Dünya Kupası’nda eleme turları başlamadan önce penaltı atışları konusunda bir değişiklik yapmak istiyor. Bu haberi, aralarında The Times gazetesi muhabiri Martyn Ziegler’in de bulunduğu kaynaklar aktarıyor. Bu değişikliğin, süreci daha adil hale getirmesi bekleniyor.

Şu anda penaltı atışlarında önce kale seçimi için, ardından da atış sırası için kura çekiliyor. Uygulamada bu, bir takımın iki farklı anda avantaj elde edebileceği anlamına gelebilir ve bu durum, futbol dünyasında uzun süredir tartışma konusu.

Bu senaryoyu kısa süre önce Şampiyonlar Ligi finalinde de gördük. Achraf Hakimi hem ilk hem de ikinci yazı tura atışını kazandı; uzmanlara göre bu durum Paris Saint-Germain’e ciddi bir avantaj sağladı. Sonuçta Fransızlar, Arsenal’i mağlup ederek şampiyon oldu.

Önerilen değişiklik, penaltı atışlarını daha adil hale getirmeli. FIFA ve uluslararası oyun kuralları komitesi IFAB, sadece tek bir belirleyici yazı tura anının kalacağı bir sistemi inceliyor.

Bu sistemde kazanan taraf, ilk penaltıyı atmakla kale avantajı arasında seçim yapabilecek. Kaybeden taraf ise, her maç öncesindeki başlama vuruşuna benzer şekilde, otomatik olarak diğer seçeneği alacak.

Değişikliğin ne kadar çabuk hayata geçirilebileceği henüz belli değil, ancak FIFA bunu mevcut Dünya Kupası sırasında uygulamak istiyor. Bu durumda, eleme turlarındaki ilk maçın programda yer aldığı Pazar gününe kadar gerçekleştirilmesi gerekecek.

Bu kuralı eleme turları sırasında uygulamaya koymak mümkün değildir. FIFA, pazar günkü son tarihi yakalayamazsa, bu fikrin uygulanması ertelenmek zorunda kalacaktır.