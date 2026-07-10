FIFA bekliyor... Florida'daki hava koşulları, İngiltere-Norveç maçının ertelenmesine yol açabilir

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yarın Cumartesi günü Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak olan 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç milli takımları arasında gerçekleşecek beklenen karşılaşma öncesinde, bir başka kritik karar almak zorunda kalma ihtimaliyle karşı karşıya.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının oyuncuları, Pazartesi sabahı erken saatlerde Meksika milli takımını 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Jude Bellingham iki gol, Harry Kane ise penaltıdan bir gol atarak, Jarell Quansah’ın Jesús Gayardo’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi sonucu sayısal dezavantaja düşmesine rağmen, Üç Aslanlar’ı zafere taşıdı.

Kwansa’nın 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından İngiltere milli takımı kahramanca bir savunma sergiledi; bu durum, Azteka Stadyumu’ndaki ve ülkedeki taraftarları son 40 dakika boyunca nefes kesici bir gerginliğin içine soktu.

"Sportbible" ağına göre, 10 kişiyle direnme görevi endişe ve gerginliğin tek nedeni değildi; FIFA, şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü fırtına olasılığı nedeniyle maçın başlangıç saatini 6 saat öne almayı tehdit etmişti.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Güney Florida’yı da kapsayan aşırı sıcaklık artışı uyarısı yayınlayarak, yüksek sıcaklık ve nemin birleşmesi sonucu hissedilen sıcaklığın 43 santigrat dereceye ulaşabileceğine dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu öncesinde gök gürültülü fırtınaların geri döneceği konusunda uyarıda bulundu. Bu olasılık, FIFA için büyük önem taşıyor; zira Uluslararası Futbol Federasyonu’nun güvenlik protokolleri, stadyumun 8 mil çapındaki çevrede herhangi bir yıldırım tespit edildiğinde maçların derhal durdurulmasını zorunlu kılıyor.

İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşmanın İngiltere saatiyle tam saat 22.00’de (yerel saatle 17.00’de) oynanacağı belirtildi; ancak kavurucu sıcaklık ve gök gürültülü fırtına tehdidi nedeniyle maçın ertelenmesi söz konusu olabilir.