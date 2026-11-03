FIFA baskılar karşısında geri adım attı: Uluslararası Federasyon, tartışmalı davada Infantino'nun gizli belgelerini açığa çıkardı

Uluslararası Futbol Federasyonu, başkanı Gianni Infantino'nun özel sektör yatırımcılarını Dünya Kupası'na dahil etmeyi amaçlayan tartışmalı planına ilişkin yeni bir karar açıkladı.

Infantino, Dünya Kupası ve FIFA'ya bağlı diğer müsabakaların ticari çıkarlarını yönetmek amacıyla "FIFA Forward Enterprise" adı altında bir şirket kurmaya çalışıyor, bu şirkette özel sektör yatırımcılarının azınlık hissesine sahip olmasını hedefliyordu.

Bu plandan geçtiğimiz ağustos ayında, üç kıta federasyonunun planı reddetmesi ve Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) FIFA müsabakalarını boykot etmekle tehdit etmesinin ardından vazgeçildi.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), konsey üyelerinin Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel sektör yatırımcılarına satma planıyla ilgili temel belgeleri incelemesine izin verecek, ancak bu yalnızca Zürih'teki merkezinde gerçekleşecek.

Teklif, Genel Sekreter Mattias Grafström'ün gönderdiği bir mektupta yer aldı. Mektup, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) FIFA'ya önerinin ayrıntılarını yayımlaması ve karar alma sürecine ilişkin soruları yanıtlaması için belirlediği 2 Kasım son teslim tarihinden yalnızca birkaç saat önce gönderildi.

Üyelerin kayıt olmak için iki haftası bulunuyor ve hangi belgelerin sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen ay Infantino'nun şeffaflık eksikliğini eleştiren FIFA başkan yardımcısı ve İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, teklifi kabul etmeyi planlıyor.

Raporlara göre Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) 100'den fazla soruyu yanıtlaması için verdiği süreyi, federasyonun yeni Genç Dünya Kupası ile olağanüstü bir kongreye odaklanması nedeniyle uygulanabilir bulmadı. Ayrıca federasyonun yanıtları, Avrupa Futbol Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı dava nedeniyle sınırlı.

Belgeler, "gizliliğin korunması için katı inceleme protokolleri çerçevesinde" erişime açık olacak.