FIFA başkanlık yarışı kızışıyor: Gianni Infantino'nun yerine bir kadın mı geçecek?

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığı için alışılmadık bir mücadele ufukta beliriyor. Avrupa futbol kulislerinde, yeni bir dönem için yarışa giren mevcut başkan Gianni Infantino'ya rakip olarak bir kadın adayı öne sürme ihtimalini araştırmaya yönelik hareketlilik yaşanıyor. Seçimlerin önümüzdeki mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanıyor.

Fransız Foot Mercato sitesinin Fransız "L'Équipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", muhalefet saflarını birleştirebilecek bir isim arayışına girdi ve Olympique Lyon kulübünün sahibi ve kadın futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Michele Kang ile temasa geçildi; ancak Kang bu deneyimi yaşamayı reddetti.

Ayrıca Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness'in adı da gündeme getirildi ve ilgili taraflar kendisiyle iletişime geçti; ancak Klaveness şu anda yarışa girmeyi düşünmüyor. Norveç Federasyonu, geçen ağustos ayında Infantino'ya yönelik eleştirilerini tırmandırarak istifasını talep etmiş, ardından tartışmalı birçok dosyayla ilgili FIFA'nın iç kurullarına bir dilekçe sunmuştu.

Bu hareketliliğe rağmen, Infantino'ya karşı çıkanlar, destek toplamaya ve mevcut başkanla ciddi şekilde rekabet etmeye yetecek tecrübe ve konuma sahip bir aday bulmakta hâlâ zorlanıyor. Bu durum, UEFA'yı dünya futbolunun liderliği için gerçek bir alternatif sunabilecek bir isim arayışını sürdürmeye itiyor.