Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun kişiliği ve geleceği üzerine süren mücadele, dünya futbolunun kulislerinde devam ediyor.

Bu durum, Infantino'nun başarıya ulaşamayan Dünya Kupası'nı özelleştirme girişiminin ardından ortaya çıktı. Dünya futbolunun bir numaralı sorumlusunun ortamı yeniden sakinleştirme çabaları, kendisine açık destek gösteren kıta federasyonlarının içinde bile istenen sonuçları vermedi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, FIFA'ya bağlı 54 ulusal federasyonuyla Avrupa'nın ardından ikinci en fazla oya sahip olan Afrika Futbol Konfederasyonu, dünya futbolunun en üst makamına yönelik seçimlerde belirleyici bir taraf konumunda.

CAF Başkanı Patrice Motsepe, bu kurumsal desteği açıkça teyit ederek yönetimde değişiklik yapmanın tek yolunun sandık olduğunu vurguladı.

İspanyol gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Afrika kıtası içindeki durum göründüğü kadar net değil." Kongo Futbol Federasyonu'nun eski başkanı (2003-2021) ve FIFA Konseyi'nin eski üyesi Constant Omari, edindiği izlenimin federasyonların en az yarısının Infantino'ya karşı olduğuna işaret ettiğini vurguluyor.

Omari, resmi bir tavır bulunmasına rağmen kulis arkasında bir direniş olduğuna ve bugün gizli bir oylama yapılması halinde federasyonların yarısının resmi görüşe bağlı kalmayacağına dikkat çekti.

En eleştirel kesimin başında, Infantino'nun yetkisinin aşırı genişlemesine ve bazı hakem kararlarına, özellikle de Dünya Kupası'nda hakem Omar Artan ile yaşananlar ile Dünya Kupası haklarının bir bölümünün özel bir şirkete satılmasına ilişkin girişimden duyduğu rahatsızlığı dile getiren İngilizce konuşan grup geliyor.

"Marca" şunları ekledi: "Buna karşılık Infantino, bu koşulsuz desteğin karşılığında Dünya Kupası final maçının ev sahipliğini elde etmeye çalışan Fas ve federasyon başkanı Fevzi Lakcaa'dan koşulsuz destek görüyor."

Gazete şöyle devam etti: "Infantino'yu destekleyen ülkeler listesinde Fas'ın yanı sıra Mısır, Moritanya, Sudan, Nijer, Cibuti ve federasyonunun başkanlığını Vron Mosengo-Omba'nın yaptığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alıyor. Mosengo-Omba, Freiburg'daki öğrencilik yıllarından bu yana Infantino'nun yakın bir dostu olup daha önce Motsepe'nin döneminde Afrika Futbol Konfederasyonu'nun genel sekreterliği görevini üstlenmişti."

Afrika'daki en eleştirel cephe, Mosengo-Omba ile Motsepe arasındaki ilişkiye yönelik kuşkusunu dile getiriyor. Ayrıca 2019 yılında televizyon hakları konusunda Lagardère şirketiyle yapılan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi, gelecek Afrika Uluslar Kupası'nın hazırlıklarında yaşanan sorunlar ve bunun yanı sıra turnuvanın dört yılda bir düzenleneceğinin açıklanması da hafızalardan çıkmıyor.

Omari, hakem meselesinin bardağı taşıran son damla olduğunu vurgularken, Afrika Futbol Konfederasyonu'ndaki herkesin Infantino'nun Motsepe ve yönetim üzerindeki mutlak hakimiyetinden bıkmaya başladığına dikkat çekiyor.

Avrupa Futbol Federasyonu ise Infantino'ya karşı baskısını sürdürüyor. Geçen hafta Salzburg'da oynanan Süper Kupa finalinin ardından, Infantino'nun önümüzdeki aylarda kendi isteğiyle istifa etmemesi veya görevini bırakmaması halinde hakkında bir güvensizlik önergesi sunmayı planladığına dair haberler ortaya çıktı.

"Marca" şöyle noktaladı: "Ayrıca Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bulunuyor. Bu iki kurum, FIFA'nın koridorlarında kurumsal bir devrim gerçekleştirmek amacıyla Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun desteğini almaya çalışıyor."