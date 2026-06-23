FIFA Başkanı tartışmalı karar konusunda ısrarcı: Önümüzdeki turnuvalarda uygulanmasını değerlendiriyoruz

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası maçlarında zorunlu su molalarının getirilmesi kararını savundu ve bu molaların oyuncular ve antrenörler için faydalı olabileceğine işaret etti.

Taraftarlar, bazı oyuncular ve teknik direktörler tarafından bu molalara yönelik yaygın eleştirilere rağmen, FIFA’nın gelecek turnuvalarda bu molaları sürdürme olasılığını değerlendireceğine işaret etti. Bu eleştirilerin en sonuncusu, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa’dan geldi.

Infantino, Salı günü Associated Press ajansı tarafından aktarılan açıklamalarında, FIFA’nın gelecekte bu molaların akıbetini belirlemek için mevcut deneyimi analiz edeceğini söyledi, ancak bu molaların maçların temposunu artırmaya katkıda bulunduğunu da belirtti.

Infantino, “Belki de teknik direktörler bazı durumları yeniden değerlendirebilir ve bazı hataları düzeltebilir. Oyuncular biraz dinlenip tam hızlarına geri dönüyorlar. Peki, bu mutlaka kötü bir şey mi? Belki de iyi bir şeydir” diye ekledi.

Infantino, her devrenin ortasında verilen bu molaların, oyuncuların maçların son dakikalarına kadar sergiledikleri yüksek fiziksel performansın bir nedeni olabileceğini belirterek şunları söyledi: “Daha önce böyle bir turnuvada 90 dakikanın bu kadar yüksek tempoda oynandığını görmemiştik… Belki de değil, ama belki de bunun bir kısmı oyuncuların aldığı bu kısa molaya borçludur; moladan sonra sahaya geri dönüp neler yapabileceklerini gösterebiliyorlar.”

Ayrıca okuyun: Video: Ronaldo'nun liderliğinde... Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir Portekiz olayı

Reklam geliri mi?

FIFA Başkanı’nın açıklamaları, her devrenin 22. dakikasında yapılan bu molalara yönelik sert eleştirilerin ardından geldi. Özellikle Atlanta Stadyumu gibi klimalı stadyumlarda bu molalar, taraftarlar tarafından yuhalama sesleriyle karşılandı; taraftarlar bunu, bazı Amerikan sporlarında görülen ve reklam kesintileri olarak kullanılan "mola" gibi, reklam bölümleri olarak kullanıldığını düşündüler.

Infantino, FIFA’nın bu molalardan herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini vurguladı ve televizyon yayın sözleşmelerinin mola kararı alınmadan önce imzalandığını belirtti.

FIFA Başkanı, spor alanında eşitliği sağlamak için gerekli olduğunu belirterek, maçın oynandığı yerden bağımsız olarak tüm maçlarda molaların uygulanması kararını savundu ve şöyle dedi: “Eğer su molalarını sadece havanın sıcak olduğu maçlarda kullanırsak ve diğer maçlarda kullanmazsak, bazı antrenörlere veya bazı takımlara avantaj ya da dezavantaj sağlamış oluruz... Neden bir maçta hava sıcak olduğu için teknik direktöre maçı etkileme fırsatı verilirken, havanın daha az sıcak olduğu başka bir maçta bu fırsat ona tanınmaz?”

Ayrıca okuyun:

Dünya Kupası'nı kazanması şartıyla... Real Madrid yıldızını devasa maddi kazançlar bekliyor

Ronaldo listenin başında... Mbappé, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası efsanelerinin meşru varisi