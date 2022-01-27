FIFA Başkanı Infantino’dan tepki çeken sözler: “Afrikalıların Akdeniz'i geçmelerine gerek kalmaz”

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, her iki yılda bir Dünya Kupası düzenlemeyi içeren planlar ortaya koydu.

Infantino, daha düzenli Dünya Kupalarının bazı ülkeler için umut sağlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor ancak bu yorumları tepki çekti.

Infantino, "Fırsatlar vermemiz ve itibar vermemiz gerekiyor" dedi.

"Sadaka vererek değil, dünyanın geri kalanının katılmasına izin vererek. Afrikalılara umut vermeliyiz, böylece belki daha iyi bir yaşam bulmak için Akdeniz'i geçmelerine gerek kalmaz."

Kayıp Göçmenler Projesi tarafından toplanan verilere göre, Akdeniz'i geçme girişimleri sonucunda 23.000'den fazla kişi kayıp.

Infantino daha sonra sözlerinin "yanlış yorumlandığını" söyledi.

"Konuşmamda daha genel mesajımın, karar verme pozisyonundaki herkesin dünyadaki insanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olma sorumluluğuna sahip olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi.

Kamuoyu tepki verdi

İnsan Hakları İzleme Örgütü medya direktörü Andrew Stroehlein, tweet attı:

"İnsan Hakları İzleme Örgütü'ndeki meslektaşlarım hemen hemen her gün dünyanın dört bir yanındaki mültecilerle röportaj yapıyor. Dünya Kupası turnuvalarının zamanlamasından hiç bahsetmiyorlar."

Kick It Out CEO'su Tony Burnett, Infantino'nun yorumlarına şu şekilde tepki verdi:

"FIFA, milyarlarca kâr eden bir organizasyon. Zaten dünyanın her yerindeki dezavantajlı insanlar için fırsatlar yaratmak ve ilham vermek için yatırım yapmak için fonları var.

"Bu nedenle, ağırlıklı olarak FIFA'ya daha fazla kar sağlamak amacıyla iki yılda bir düzenlenen bir Dünya Kupası'nın, hayatlarını riske atan, bazen savaşın parçaladığı ülkelerden kaçan ve daha iyi bir yaşam arayan göçmenler için bir çözüm olabileceğini önermek kesinlikle kabul edilemez."

UEFA, Avrupa'nın büyük ligleri ve Güney Amerika futbolunun yönetim organı Conmebol, iki yılda bir Dünya Kupası için karşıt planlara sahipken, Afrika yönetim organı CAF destek veriyor.

FIFA delegelerine, futbolun en büyük uluslararası turnuvasının sahnesini değiştirmenin dört yıllık bir döngüde 3,3 milyar sterlin ek gelir sağlayacağı söylendi.

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