İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), Gianni Infantino’nun FIFA başkanlığı için yeni dönem adaylığına verdiği desteği çekiyor. Federasyonun kararı almasının temelinde geniş yankı uyandıran bazı olaylar yatıyor ve kurum haberi artık doğruladı.

Geçen 25 Eylül’de yapılan bir toplantıda, SFV’nin Infantino’ya verdiği desteği geri çekmesine karar verildi. SFV’nin bu politika değişikliğine gitmesinin doğrudan nedeni, Folarin Balogun’un Dünya Kupası’nda gördüğü kırmızı kartla ilgili olaylar ve “hisse skandalı” oldu.

Dünya Kupası sırasında Infantino, ABD’li forvet Balogun’un son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kartın sonuçsuz kalmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesinin ardından kırmızı kart nedeniyle verilen ceza askıya alındı; bu da pratikte, birçok kişinin öfkesine rağmen Balogun’un Belçika’ya 1-4 kaybedilen son 16 turu maçında “normal şekilde” oynayabilmesi anlamına geliyordu.

Infantino, Dünya Kupası’nın ardından da turnuvanın hisselerini özel yatırımcılara satma planı nedeniyle gündeme geldi. UEFA, Infantino’ya sert şekilde karşı çıkan ilk kıta konfederasyonu oldu; onu CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika) ile AFC (Asya) izledi.

SFV, “Bu karar, son aylardaki gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alınmıştır” açıklamasını yaptı. “SFV nezdinde çeşitli olaylar, FIFA içindeki liderlik, yönetim, şeffaflık ve karar alma süreçleri hakkında temel sorular doğurmaktadır.”

“Bu özellikle Balogun vakasında kural netliği ve rekabet bütünlüğü meseleleri ile FIFA Forward Enterprise bağlamında kurumsal entegrasyon ve hesap verebilirlik konularını kapsamaktadır.”

SFV’nin geri çekilmesi, İsviçre’de doğan ve Alp ülkesinde Valais’de hâlâ ikamet eden Infantino için acı verici. 56 yaşındaki yönetici, Issa Hayatou’nun kısa süreli geçici dönemini saymazsak, uzun süredir on yılı aşkın bir süredir vatandaşı Sepp Blatter’in halefi konumunda.

Afrika’dan CAF, Okyanusya’dan OFC ve Güney Amerika’dan CONMEBOL tarafından hâlâ desteklenen Infantino, gelecek yıl mart ayında Fas’ın Rabat kentinde yeniden FIFA başkanı seçilmeyi umuyor. Henüz resmî olarak ortaya çıkan bir rakip yok.



