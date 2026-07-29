Gianni Infantino, açıklanan Dünya Kupası planlarının ardından dünya genelinde kopan tüm tartışmalara yanıt verdi. FIFA Başkanı bunu “bir fırsat, ama bir zorunluluk değil” sözleriyle değerlendirdi.

Planlara göre FIFA, Dünya Kupası’nın ticari haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkete devretmek istiyor. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecek. Dünya futbolunun yönetim organı, 19 Eylül’den önce teklifi kabul etmeleri halinde kendisine bağlı 211 federasyona 40 milyon dolar ödeme yapılacağını vaat ediyor.

Futbol dünyasından gelen tepkiler ise ağırlıklı olarak öfke ve şaşkınlık yönünde oldu. The Times'a göre, federasyonların tam ödemeye ancak son tarihten önce onay vermeleri halinde hak kazanacak olması nedeniyle durum hatta “düpedüz rüşvet” olarak nitelendiriliyor. UEFA ile Kuzey ve Orta Amerika Futbol Konfederasyonu CONCACAF’ın da planların hayata geçirilmesi halinde gelecekteki Dünya Kupalarını boykot etmeyi düşündüğü öne sürülüyor.

Infantino, gelen farklı tepkilerin farkında ve bir kez daha açıklama yapma gereği duydu. “FIFA Forward Enterprise aslında bir öneri, bir teklif, demokratik bir sürecin parçası. Ve her şeyden önce bir fırsat, ama bir zorunluluk değil” dedi.

“Herkesi önemsiyoruz. Yatırımların faydaları uzun zamandır ortada. On yıllık desteğin ardından Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan gibi ülkeler ilk kez Dünya Kupası’nda yer aldı. Yeşil Burun Adaları örneğinde olduğu gibi daha fazla vaka yaratmaya yardımcı olmak istiyoruz.”

“Bu dört ülkeden ve dünyanın dört bir yanından taraftarlar, oyunun o ülkelerde değişecek olması nedeniyle çığır açıcı potansiyelden inanılmaz fayda sağlayacaktır. Ama tekrar ediyorum: Bu, üyelerimizin tercihidir” diyerek vurguladı Infantino.

Bu arada UEFA sert bir açıklamayla net bir sınır çizmeye çalışırken, herkes Infantino’nun planlarına karşı değil. Nitekim Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda da özellikle avantajlar gördüğünü belirtti. Daha fazla ülkenin Infantino’nun tarafını seçmesi halinde, tartışmalı planlara karşı ortak cephenin daha erken aşamada dağılma tehlikesi bulunuyor.