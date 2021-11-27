FIFA Başkanı Gianni Infantino: "Onlar risk almıyorlar, çünkü korkaklar"

Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini isteyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu konuda ısrarcı olurken fikrine karşı eleştiride bulunanları ise korkak olarak nitelendirdi.

Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmeyi istemeyenlerin UEFA'nın tepesindeki isimler olduğunu belirtti ve bu kararı uygulamaktan korktuklarını iddia etti.

Ne söylendi?

Kahire'deki, Afrika Futbol Konfederasyonu'nda konuşan Infantino şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini istemiyorlar, çünkü onlar korkuyorlar. Bu fikre karşı çıkanlar en tepedeki insanlar.

"Hayatın her alanında değişim ve reformlar var. Gerektiği zaman bazı yenilikler yapılmalı, ancak tepedekiler hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar. Onlar, sadece en tepede olmak istiyorlar."

"İşlerini kaybedeceklerini düşünüyorlar"

Infantino, "Onlar, bir şeyleri değiştirdiklerinde koltuklarının sallanacağını ve işlerini kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden risk almıyorlar.

"Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılma fikrine karşı kapılarımızı kapatmayalım. Her zaman umut vardır ve biz bunu yapabiliriz. Umutlarımıza ve fırsatlarımıza asla sırtımızı dönmeyelim" dedi.

UEFA ise Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin futboldaki dengeyi bozabileceğinden dolayı bu fikre sıcak bakmıyor.

Güney Amerika'daki görevliler de bu konuda UEFA ile aynı fikri paylaşırken Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin, futbol kültürüne zarar verebileceğini düşünüyorlar.

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