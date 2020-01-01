FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

FIFA'da yeni bir yolsuzluk skandalı patladı. Blatter'in ardından Infantino hakkında da yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile Infantino arasındaki ilişkileri incelemek için bu ay özel bir savcı atandı.

Özel savcı Stefan Keller, başsavcı Lauber aleyhinde dava açma izni isterken, Keller'in Infantino ile ilişkilerinde ceza gerektiren bir takım şüpheler bulunduğunu belirtti.

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Her iki sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Infantino, 2016'da yapılan seçimde, bir yıl önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine FIFA Başkanı olmuştu.

Infantino seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "FIFA'nın imajını ve saygınlığını geri getireceğiz ve dünyadaki herkes bizi alkışlayacak" demişti.

50 yaşındaki İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi, daha önce UEFA Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştu.