FIFA Başkanı Gianni Infantino, Balogun olayına ilişkin açıklama yaptı: “Donald Trump ile yaptığım görüşmede ben…”

Gianni Infantino, ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasının “askıya alınması”nın ardından ortaya çıkan tüm tartışmalara kapsamlı bir şekilde yanıt verdi. FIFA’nın yargı organlarının bağımsız olduğunu vurgulayan Infantino, Donald Trump ile “düzenli” olarak telefonla görüştüğünü belirtti.

Balogun’un cezasının kaldırılmasına ilişkin karar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Infantino her yönden eleştirilerin hedefinde. Dünya Kupası son 16 turunda ABD’nin rakibi olan Belçika’nın adımlar atacağını açıklaması bir yana, UEFA gibi önde gelen kuruluşlar da bu karara tepkilerini dile getirdi.

“Folarin Balogun’un cezasına ilişkin FIFA bağımsız disiplin kurulunun kararına yönelik kamuoyundaki tepkileri gördüm ve FIFA yönetim kurulunun temel bir ilkesini yeniden teyit etmek istiyorum,” diyen Infantino, “FIFA’nın yargı organları bağımsızdır,” diye ekledi.

“Bu organlar özerk bir şekilde çalışır, FIFA Disiplin Yönetmeliği’ni uygular ve yürürlükteki kurallar ile önlerine gelen somut olgular temelinde kararlar alırlar. Bağımsızlıkları, futbolun güvenilirliği ve dürüstlüğü için hayati önem taşır ve her zaman saygı gösterilmelidir,” diye belirtti.

Askıya alma kararının geri çekilmesini talep ettiği söylenen Trump’ın telefon görüşmesi konusunda ise net konuştu. “Evet, Dünya Kupası ile ilgili konuları ABD Başkanı ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu durumda, tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş adamlarından çeşitli konularda telefonlar aldığım gibi, Başkan Donald Trump’tan da bir telefon aldım.”

“Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarında devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın daha sonra yetkili makamlar tarafından karara bağlanacağını açıkladım,” diyor Infantino. “FIFA sistemi böyle işliyor ve bu, her zaman saygı duymaya devam edeceğim bir ilkedir.”

“FIFA Disiplin Kurulu’nun kararlarını yayınlanır yayınlanmaz okuyorum. Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen kararlarla aynı fikirdeyim, bazen de değilim. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararları ve kararları alan organların özerkliğini saygıyla karşılamaktır. Bir karara kişisel olarak katılıp katılmamamızın bir önemi yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı, liglerimizin bütünlüğünü ve FIFA’nın güvenilirliğini her zaman koruyan şeydir.”