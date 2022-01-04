FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın iki yılda bir düzenlenmesini önerdi

FIFA başkanı Gianni Infantino, Avrupa Şampiyonası'nın iki yılda bir yapılabileceğini öne sürdü.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın dört yılda bir yerine iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme planı, Avrupa ve Güney Amerika tarafından tepkiyle karşılandı.

Infantino, iki yılda bir Dünya Kupası projesi başarılı olursa, dört yılda bir gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası da daha sık gerçekleşebileceğini söyledi.

Infantino ne söyledi?

İki yılda bir Dünya Kupası olması durumunda Avrupa futbolunun ana uluslararası turnuvasına ne olacağı sorulduğunda, Infantino İtalyan radyo istasyonuna Radio Anch'io'ya şunları söyledi: "Ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası da iki yılda bir gerçekleşecek.

Dünyanın geri kalanını futbola dahil etmemiz gerekiyor. Yılda bir ay sadece ve bunun bir yolunu bulmamız gerekiyor.

Infantino, iki yılda bir Dünya Kupası için "benim fikrim değil, FIFA'nın fikri olduğunu ve 166 ülke tarafından bir fizibilite çalışması talep edildiğini" sözlerine ekledi.

"Kabuller açık: Avrupa'dakilerin çoğu da dahil olmak üzere ülkelerin %88'i araştırmayı istedi ve araştırma bize sportif açıdan bakıldığında iki yılda bir Dünya Kupası'nın işe yarayacağını söylüyor: daha büyük bir etkiye sahip uluslararası maçlar"

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