FIFA, Avrupa Şampiyonası ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki sosyal medya paylaşımlarını araştırdı; paylaşımların yarısı taciz içeriyor

Rapora göre, Euro 2020 finalinde penaltıları kaçıran siyahi oyuncular en çok taciz edilen oyuncular oldu.

FIFA, tacizci sosyal medya paylaşımlarıyla oyuncuları hedef alan kişileri tespit etmeye çalışmak için oyuncular birliği Fifpro ile birlikte çalıştı.

Rapor, EURO 2020 ve bu yılki Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalleri ve finali sırasında 400.000 sosyal medya gönderisini içeriyor.

Çalışma, oyuncuların %50'sinden fazlasının bir tür tacize uğradığını gösteriyor.

Rapora göre, Euro 2020 finalinde penaltıları kaçıran siyahi oyuncular en çok taciz edilen oyuncular oldu.

BBC Sport, Euro 2020 finalinde en çok tacize maruz kalan oyuncuların İtalya'ya mağlup oldukları maçta penaltı vuruşlarını kaçıran İngiliz Marcus Rashford ve Bukayo Saka'nın olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bizim görevimiz futbolu korumak ve bu, sahadaki başarılarıyla hepimize neşe ve mutluluk getiren oyuncularla başlıyor" dedi.

"Maalesef sosyal medya kanallarında oyunculara, teknik direktörlere, maç görevlilerine ve takımların kendilerine yönelik paylaşımların yüzdesinin kabul edilemez olduğu bir trend gelişiyor. Bu ayrımcılığın da her türlü ayrımcılık gibi futbolda yeri yok."

Raporda, söz konusu iki turnuvadaki tacizin çoğunun oyuncuların kendi ülkelerinden geldiği tespit edildi.

Rapora göre, tacizin çoğunluğunu homofobik (%40) ve ırkçı (%38) yorumlar oluşturuyor ve çoğu çevrimiçi kalıyor.

Buna karşılık, Fifa ve Fifpro, tanımlanmış sosyal medya hesaplarında yayınlanan nefret söylemi terimlerini tarayacak özel bir "turnuva içi moderatör hizmeti" başlatacak.

Tespit edildikten sonra amaç, yorumun alıcı ve takipçileri tarafından görülmesini önlemektir.

Fifpro başkanı David Aganzo, "Çevrimiçi taciz, toplumsal bir sorun ve sektör olarak bu yeni taciz ve ayrımcılığın oyuncularımız da dahil olmak üzere pek çok insanı etkilemesini kabul edemeyiz" dedi.

"Bu işbirliği, futbolcuları ve etkilenen diğer grupları korumaya alacak.

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