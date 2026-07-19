FIFA, Arjantin’in tartışmalı pankartıyla ilgili tartışmada son derece dikkat çekici bir karar aldı

FIFA ve Beyaz Saray, Arjantin’e İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali sırasında Falkland Adaları ile ilgili pankartı yeniden sergileme izni verdi. Daha önce bu pankart büyük bir tartışmaya yol açmıştı, ancak Arjantinliler yine de onu kullanma izni aldı.

Çeşitli İngiliz medya kaynakları, Beyaz Saray ve FIFA’nın, İngiltere’yi 1-2 yenerek yarı finale yükseldikten sonra sergilenen pankartın yeniden kullanılmasına izin verdiğini bildiriyor.

Final biletini kutlarken Arjantinliler, FIFA kurallarına göre yasak olan bir şey yaptı. Kutlama yapan oyuncular, üzerinde “Las Malvinas son Argentinas” yazan bir bayrak sergiledi; bu ifadenin anlamı “Falkland Adaları Arjantin’e aittir”dir.

2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA, yönetmeliklerinde stadyumlarda siyasi, rahatsız edici ve ayrımcı ifadelerin yasak olduğunu açıkça belirtmişti. Bunlar arasında bayraklar, pankartlar, sloganlar ve giysiler de yer alıyor. Arjantin’e ne tür bir ceza verileceği henüz bilinmiyor.

FIFA daha sonra Arjantin milli takımı hakkında resmi bir soruşturma başlattı. İspanyol AS gazetesine göre teorik olarak iki olası yaptırım söz konusu: Arjantin Futbol Federasyonu’na para cezası veya ilgili oyunculara maçtan men cezası.

FIFA, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde sporla ilgili bir yaptırım uygulamayı nihayetinde tercih etmedi. Dünya Futbol Federasyonu, kararını ancak turnuva bittikten sonra açıklayacak. Önceki emsallere bakıldığında, mali bir yaptırım en olası seçenek olarak görünüyor.

Beyaz Saray’ın FIFA görev gücü başkanı Andrew Giuliani, tartışmaya müdahil olarak Arjantinlilerin tarafını tuttu. “Burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Birinci Anayasa Değişikliği’nin bize tanıdığı haklara inanıyoruz. Bu tür açıklamalar yapmak için bir alan var.”