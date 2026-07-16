"FIFA", Arjantin aleyhine acil bir soruşturma başlattı... ve olaya karışanların ifadelerini almaya başladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın ardından, Tango oyuncularının Dünya Kupası finaline yükselme sevinç gösterileriyle ilgili olaylar hakkında soruşturma açmaya karar verdi.

Bu karar, İngiliz Başbakanlık'ın, Dünya Kupası yarı final maçında oyuncularının siyasi ifadeler içeren bir pankart açması üzerine FIFA'yı Arjantin milli takımı hakkında soruşturma açmaya çağırmasının ardından geldi.

Tango dansçılarının İngiltere karşısında geride kaldıkları maçı 2-1'lik bir galibiyete çevirdikleri çılgın bir maçın ardından, saha bir futbol kutlama alanından kışkırtıcı bir siyasi mesajın verildiği bir platforma dönüştü. Bu olayın başrolünde, üzerinde “Falkland Adaları Arjantin'indir” yazan bir pankart açarak kutlama yapan Arjantinli oyuncular vardı.

“AS” gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın, başlangıçta “Arjantin’siz Falkland Adaları” sloganını taşıdığı iddia edilen pankartın nihai metni netleşmeden önce, bilgi toplamak ve pankartı açanların ifadelerini almak üzere resmi bir soruşturma başlatmaya karar verdiğini ortaya çıkardı.

İspanyol gazete şöyle devam etti: “Dünya Kupası yarı finalinde galip geldikten sonra, Arjantin milli takım oyuncuları sahaya ‘Falkland Adaları Arjantin’dir’ yazılı bir pankart indirdiler.” Gazete, “Lo Celso, pankartla bir hatıra fotoğrafı çekti, onu çimlerin üzerine koydu ve oyuncular onun etrafında toplandı; bu da pankartı kutlamaların odak noktası haline getirdi” diye ekledi.

Gazeteye göre, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), oyuncularının bu davranışları nedeniyle cezalandırılacak; zira bu hareketler açık, cüretkar ve kurallara açıkça aykırıdır. FIFA kuralları açık ve nettir, ve siyasi amaçlı hiçbir davranışa izin vermez; bu kural tüm turnuvalar için geçerlidir, özellikle de büyük önemi nedeniyle Dünya Kupası için.

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Gazete, şu anda iki ceza senaryosunun değerlendirildiğini bildirdi: para cezası ve bir maçlık men. Tüm işaretler ise ilk senaryoya işaret ediyor. Birkaç saat içinde Arjantin Futbol Federasyonu resmi bir bildirim alacak ve olaya karışanların ifadeleri ile savunmaları dinlenecek. Tüm göstergeler, cezanın, olaya karışan oyuncuların maçtan men edilmesi yerine, özellikle sahaya pankartı yerleştiren Lelo Silo'nun sorumlu olduğu düşünülürse, federasyona para cezası olarak verileceğini işaret ediyor.

Öte yandan, “The Athletic” gazetesi, oyuncuların bu jestinin, İngiltere maçı öncesinde Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin yaptığı açıklamalarla bariz bir çelişki içinde olduğunu vurguladı. Scaloni, maçın siyasi ve protesto niteliğini önemsiz göstererek şöyle demişti: "Bu sadece bir futbol maçı," demişti; ancak oyuncular bu hareketi memnuniyetle karşıladı ve kutlamalar sırasında pankartın önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gazete, her iki tarafın da bu tür olaylara ilişkin geçmişi olduğunu belirtti; ancak tüm işaretler, Arjantin ile Slovenya arasındaki bir dostluk maçında aynı mesajı içeren bir pankartın kaldırılması olayında uygulanan cezaya benzer bir para cezasının verileceğine işaret ediyor. Sporun kapsamı dışındaki bu meseleyi çözmek için zaman daralıyor, ancak FIFA derhal işlem başlatacak.