FIFA acımasız bir şekilde müdahale ediyor ve 2026 Dünya Kupası için yeni ve köklü bir kural duyuruyor

FIFA, Gianluca Prestianni ile Vinícius Júnior arasında yaşanan ırkçılık tartışması karşısında yarım yamalak önlemler almıyor. Zira 2026 Dünya Kupası’nda yeni ve köklü bir kural getirilecek; bu kuralın önümüzdeki Perşembe günü Başkan Gianni Infantino tarafından duyurulması bekleniyor.

The Times gazetesi Salı günü bu haberi manşete taşıdı. Gazete, ağzını kapatmanın doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabileceğini belirtiyor. Böylece, rakibe veya hakeme eliyle ağzını kapatarak bir şey söylemek artık yasak olacak.

Bu önlem, muhtemelen Prestianni ile Vinícius arasındaki olayın doğrudan bir sonucu. Benfica oyuncusu, Vinícius'a ırkçı davranışta bulunmuş, ancak sonunda "ayrımcı davranış" nedeniyle altı maçlık bir cezayla kurtulmuştu. Prestianni, serbest çevirisiyle "ibne" anlamına gelen "maricón" diye bağırdığı için suçlu bulunmuştu.

FIFA, önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tür olayları kesinlikle görmek istemiyor. Tartışmalar veya kavgalar sırasında ağzını kapatmak, doğrudan kırmızı kartla sonuçlanabilir. Perşembe günü Vancouver'da yapılacak kongrede yeni kuralın duyurulacağı söyleniyor.

Bu tek değişiklik değil. Afrika Kupası finalindeki kaosun da sonuçları olacak. Bir oyuncu hakemin kararına itiraz etmek için sahadan çıkarsa, FIFA buna da kırmızı kart gösterecek.

Ocak ayında Senegal ile Fas arasındaki maç tamamen kontrolden çıktı. Maçın son dakikalarında Fas'a bir penaltı verildi, bunun üzerine Senegal oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk etti. Kısa bir süre sonra sahaya geri dönen Senegal, Brahim Díaz'ın penaltısını kaçırmasını izledi ve maçı 0-1 kazandı.

İki ay sonra, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sahayı terk etmenin kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Fas’a kural gereği 3-0’lık bir galibiyet verilmesi kararı alındı. Böylece Afrika Kupası’nın şampiyonluğu Fas’a gitti.