FIFA 23'ün kapak yıldızı kim olacak? Mbappe, Vinicius Jr ve potansiyel adaylar

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo daha önce video oyununun yüzüydü, Kylian Mbappe ise son birkaç baskıda yer aldı.

EA Sports, FIFA'nın son sürümü - FIFA 23 - üzerinde çalışıyor ve oyunu resmi olarak Temmuz ayında duyurması bekleniyor. Hayranların bu sefer ne gibi değişiklikler yapıldığını görmek için sabırsızlandığı, son derece popüler video oyunu serisinin son baskısı için beklenti artıyor.

FIFA 23, kullanıcı deneyimini geliştirmek için dahil edilecek bir 'Çapraz Oyun' özelliği ile şimdiye kadarki en iyi giriş olma potansiyeline sahiptir. Peki ya çok övülen ön kapak? Hangi futbol süperstarı oyunun ana elçisi olacak? GOAL, göz atıyor.

FIFA 23'ün kapağında hangi oyuncu olacak?

FIFA'nın kapağında olmak bir prestij ve onur meselesidir. FIFA elçisi genellikle gezegendeki en popüler oyunculardan biridir.

Yalnızca oyunun kapağında değil, aynı zamanda FIFA pazarlama kampanyalarında, FIFA Ultimate Team kapaklarında ve oyun modu ekranlarında da görünürler.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo daha önce video oyununun yüzüydü, Kylian Mbappe ise son birkaç baskıda yer aldı.

Mbappe dışında FIFA, FIFA 22'nin elçileri olarak David Alaba, Son Heung-min, Phil Foden, Christian Pulisic ve Trent Alexander-Arnold'u da görevlendirdi. Yıl boyunca ve farklı bölgeler için çeşitli tanıtım faaliyetleri için kullanıldılar.

FUTZONEFIFA tarafından yapılan bir sızıntıya göre, Mbappe bir kez daha FIFA 23'ün kapağında yer alacak ilk isim oldu.

Bu arada, Real Madrid'den Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Bayern Münih'ten Alphonso Davies, olağan şüpheliler Son, Alaba, Alexander-Arnold ve Foden ile birlikte en yeni üç elçi.

Ancak Pulisic, FIFA 23'teki kapak oyuncularından biri olarak yerini kaybedebilir.

Taraftarlar kimi istiyor?

Taraftar web sitesi Fifplay, taraftarların FIFA kapağına ilişkin duygularını ölçmek için her yıl bir anket düzenliyor.

Bu yıl, şaşırtıcı bir şekilde, Riyad Mahrez yüzde 27 oy oranıyla listelerde başı çekiyor. Onu yüzde 19 ile Mohamed Salah, yüzde 12 ile Ronaldo ve yüzde 8 ile Messi takip ediyor.

Cezayirli, 2021-22 sezonunda tüm müsabakalarda 24 gol atarak verimli bir sezon geçirdi ve Manchester City'nin Premier Lig unvanını korumasına yardım etti.

Karim Benzema'nın Madrid için harika bir yıl geçirmesine rağmen ilk beşe girememesi şaşırtıcı. Sadece yüzde 4 oyla altıncı sırada yer alıyor.

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