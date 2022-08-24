FIFA 23 Ultimate Team: FUT kimyası yeni oyunda nasıl çalışıyor?

EA, Ultimate Team'e daha fazla çeşitlilik katmak amacıyla FIFA 23'te bir takım değişikliklere gitti.

EA Sports, FIFA 23'ü şimdiye kadarki en heyecan verici sürüm yapmak için elinden geleni yapıyor ve yaklaşık otuz yıllık birlikteliğin ardından FIFA ile son işbirlikleri olacak.

Ultimate Team, FIFA simgelerinden kahramanlara kadar birçok göz alıcı içerik sunduğu için oyunun en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ancak EA, Ultimate Team'ı daha heyecanlı kılmak için FUT 23'te bazı değişikliklere gitti. GOAL Türkiye ile bu yeniliklere göz atalım.

Temel kimya değişiklikleri neler?

FIFA 22'de her oyuncuya kimyada 10 üzerinden bir puan veriliyordu ve takımın kimyası 100 üzerinden hesaplanıyordu. Ancak temelde bireysel ve takım kimyasının birleşimi olan genel kimya gizliydi.

Şimdi ise EA, FIFA 23'teki kimya hesapmasında değişiklik yaptı.

Artık oyuncuların asıl pozisyonları dışında oynatılmaları durumunda, oyuncuların kimyası sıfır olacak ve bu bir ünlem uyarısı ile gösterilecek.

Artık oyuncuların lig, uyruk ve takım için birer uyum yıldızı bulunuyor. Belli bir özellik için koyulan limite ulaşıldığında ise o takım uyumu bonusu aktif hale geliyor.

Yeni sistemde oyuncuların alternatif pozisyonları olacak. Mesela bir oyuncu ST iken alternatif pozisyonu OF olabilecek. 2 ayrı alternatif pozisyon olduğunu göreceksiniz.

Pozisyon değiştirme kartlarıyla oyuncunun pozisyonu değiştirilebilecek ve o zaman alternatif pozisyonlarda birinde kimyasına uygun olarak kullanılabilecek.

Oyuncu kimyası oluşturma

Genel kadro kimyası kaldırıldığı için başarı bireysel oyuncuların kimyasını arttırmaktan geçiyor. Oyuncular maç başına en fazla üç kimya puanı kazanabiliyor ve sıfırdan üçe kadar bir puana sahip oluyorlar.

Bireysel kimyada sadece tercih edilen pozisyon değil, aynı zamanda kulüp, ülke/bölge ve lig gibi etmenler de uyumu artırmaya yardımcı olacak.

Yani artık sağ bekte oynayan Zeki Çelik ile forvette oynayan Burak Yılmaz, birbirlerine komşu olmasalar bile aynı uyruktan oldukları için kimya bonusu alıyor.

Ayrıca oyuncular artık alternatif pozisyonlarda kullanılabiliyorlar.

Bir oyuncuyu pozisyonunun dışında oynatırsanız ne olur?

EA Sports oyuncuları kendi tercih ettikleri pozisyonda oynatmanızı önerir çünkü sadece bu bölgelerde oynadıklarında kimyaya katkı sağlayacaklar. Pozisyonları dışında oynatırsanız kimyaya herhangi bir katkısı olmayacak.

Oyuncuları gerçek pozisyonlarının dışında oynatırsanız bu, aynı takımlarda yer alan farklı oyuncuların kimyasını da olumsuz etkileyebilir. Örneğin Mbappe'yi bu şekilde oynatırsanız Fransa, PSG ve Ligue 1 için kimya katkısında bulunmayacak ve hatta diğer herkesi de olumsuz etkileyecektir.

Alternatif pozisyonlar hayat kurtaracak mı?

Ancak EA, oyuncuların işini kolaylaştırmak için tüm futbolculara kendi mevkileriyle birlikte bronz, gümüş ve altın olmak üzere üç alternatif pozisyon ekledi.

Mbappe tercih ettiği ST pozisyonunun yanı sıra LW ve CF gibi iki pozisyona daha atfedildi. Artık onun pozisyonunu alternatifleriyle değiştirebilir ve kimyalarının kaybolmamasını sağlayabilirsiniz.

Yani alternatif pozisyonlar, FIFA 23'te hayat kurtarabilir!

FIFA 23'te bir futbolcunun pozisyonu nasıl değiştirilir?

Bir futbolcunun pozisyonunu değiştirmek için bir pozisyon değiştiriciye ihtiyacınız olacak. Futbolcunun alternatif pozisyona yardımcı olan tek kart bu.

Bir pozisyonu değiştirtikden sonra bir öncekine de rahatlıkla geri dönebileceksiniz.