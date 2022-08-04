FIFA 23 Kariyer Modu: Yeni özellikler, güncellemeler, transferler ve fragman

Teknik direktör modu artık daha ilgi çekici ve heyecan verici.

EA, EA Sports'un FIFA serisindeki en popüler oyun modlarından biri olan FIFA 23'te kariyer modunu büyük ölçüde yeniledi.

Kariyer modu, oyun boyunca bir kulübün kontrolünü bir menajer veya tek bir oyuncu olarak ele geçirmenizi sağlıyor.

En son sürümde EA Sports, yalnızca oyunu daha ilgi çekici ve heyecan verici hale getirmek amacıyla bir dizi yeni özellik açıkladı.

Geliştirmeler, oyun üzerinde daha fazla kontrole izin veriyor. Daha fazla saha dışı aktivitede- yer almayı amaçlıyor. GOAL, FIFA 23'e gelen Kariyer Modu değişikliklerine göz atıyor.

Oynanabilir önemli anlar

Bu, 90 dakikanın tamamı yerine bir maçta yalnızca önemli anları oynamanıza izin verdiği için ilginç bir eklenti. Bu, AI tabanlı her oyun için farklı olacak ve her oyun için oynanabilir önemli anlar olacak. Böylece maç içindeki önemli anları oynayabileceksiniz.

Ana menü deneyimi

Ana menüye, ilgi alanlarına daha hızlı erişim sağlayan eksiksiz bir makyaj yapıldı. Artık kadro derinliğini, sözleşmeleri sona ermek üzere olan oyuncuları veya alytapıdaki en umut verici oyuncuları bulmak için kolayca gezinebilirsiniz. Oyuncu kariyer modundaki My Pro menüsü, yeni kişilik sekmesini de içeriyor.

Dinamik mod

Bu, oyunu daha gerçekçi hale getiriyor. Bir sinematik koleksiyonu olan kariyer moduna harika bir eklenti. Yeni bir transferden antrenman sahası anlarına, röportajlara ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışmaya; size sürükleyici bir deneyim sunmak için çok daha fazla ara sahne var.

Mevcut kupa kutlamaları ve transfer piyasası görüşmeleri devam edecek. Ayrıca Maçın Adamı veya Ayın Menajeri ödüllerini kazanmak veya örneğin 50-100 maç oynamak gibi belirli başarılara ve dönüm noktalarına odaklanmaya devam edecek.

Sezon öncesi turnuva

Sezon öncesi turnuvalar, daha fazla özgünlük eklemek için bazı önemli değişikliklerden geçti. Sekiz takım her biri üç maç oynayacak ve sadece kazanan transfer bütçesini artıracak para ödülünü alabilecek. Maçlar da sezonun ilk maçına yakın olacak.

Otantik Menajer Profilleri

Bu, kariyer modundaki hoş geldiniz değişikliklerinden biri, çünkü artık favori menajerinizin kimliğine bürünerek oynayabileceksiniz. 350'den fazla otantik futbol menajerine sahip. Kıyafetlerini özelleştirebilir ve sorumlu olacakları kulübe karar verebilirsiniz. Ayrıca Manchester City'de Pep Guardiola veya Real Madrid'de Carlo Ancelotti gibi mevcut kulüp menajerleriyle de devam edebilirsiniz.

@EASPORTSFutbol

Transfer analizi

Transfer değerlendirme özelliği, görüşme becerilerini geliştirmek için. Transfer Analisti, transferin finansal ve kadro etkisini değerlendirecek. A'dan (yüksek kaliteli anlaşmaları, için) F'ye (finansal olarak çok fazla anlam ifade etmeyen anlaşmalar için) arasında değişen derecelendirmeler vardır.

Derecelendirme, transfer toplamı ile satan kulübün talep edilen fiyatı arasındaki orana göre hesaplanır. Kiralık anlaşmalar için ise derecelendirme, eğer varsa, üzerinde anlaşmaya varılan ücret dağılımı yapısına göre belirlenecektir.

Oyuncu kişiliği

Her oyuncunun kendine özgü bir oyun stili vardır ve sahada yaptığınız hareketler size kişilik puanları verecektir. Oyuncu Kişiliği, oyuncunun sanal kişiliğini şekillendirecek ve ayrıca bunu yaparak nitelik avantajları elde edecektir. Bu, oyuncuyla 'daha derin bir kişisel bağlantı' eklemek için yapıldı. Böylece oyuncusunu buna göre şekillendirebilir. Üç tür kişilik vardır ve her biri farklı nitelik avantajlarıyla gelir.

Başına buyruk

Çoğunlukla hücumcudur ve sezgilerine göre hareket ederler. Hırslıdırlar ve hedeflerini tereddüt etmeden sürdürürler. Daha cömert bir yaşam tarzına sahip olma eğilimindedirler ancak profesyonel bir sporcu olmaya kararlıdırlar.

Virtüöz

Yeteneklidir. Zekilerdir. Maçın gidişatını göz açıp kapayıncaya kadar değiştirme yeteneğine sahipler. Son derece odaklılar ve katkılarıyla sahada iz bırakabiliyorlar ve aynı zamanda hedeflerine de ulaşabiliyorlar.

Oyunun kalbinde

Bu oyuncu takımın çekirdeğidir ve tam bir takım oyuncusudur. Kişisel ödüller için çok fazla uğraşmayacaklar ama takımın kupa dolabını doldurmak için her şeyi yapacaklar. Yeni gelenlere ve gençlere yardım etmeye her zaman hazırdırlar.

Asist yapmak oyunun kalbinde puanlarını artırır. Şut atmak ve gol atmak size virtüöz ve başına buyruk puanları verir. Örneğin, başarılı bir pas (+5 kalp Puanı) ve bir gol (+20 birleşik Maverick/Virtüoso Puanı) attıysanız, bir maçta toplam 25 Kişilik Puanı kazanabilirsiniz.

Birçok seviyenin kilidini açabilirsiniz ve seviye ne kadar yüksek olursa, özellik bonusları da o kadar yüksek gelir. Mutlak seviyeye ulaştığınızda bu son evrim aşamasıdır. Sahada daha büyük bir iz bırakmanız size daha da fazla avantaj sağlayacaktır.

Yapay Zeka Taktikleri

AI daha gelişmiş hale geldi ve oyun durumlarını çok daha karmaşık bir şekilde analiz ediyor. Rakip, farklı durumlara bağlı olarak çok daha bilinçli ve daha iyi kararlar alacaktır. Oyuna liderlik ediyorsanız, rakip oyuna geri dönmek için daha fazla hücumcu oyuncu değişikliği yapacaktır.