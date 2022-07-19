FIFA 23: Çıkış tarihi, fiyat, konsollar, yeni özellikler ve ön sipariş haberleri

Son derece popüler konsol oyununun en son sürümü yakında geliyor. GOAL, yeni baskı hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor.

Bir sonraki FIFA video oyunu - FIFA 23 - raflara çıkmaktan çok uzak değil ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular oynamak için sabırsızlanıyorlar.

EA Sports ve FIFA arasındaki son işbirliği olacak, çünkü ikisi neredeyse otuz yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni video oyunu çok şey vaat ediyor ve hayranlar bunun serideki en iyi giriş olmasını umacaklar. GOAL, çıkış tarihleri, satın alma maliyeti, oynanabilir konsollar ve daha fazlası dahil olmak üzere FIFA 23 ile ilgili tüm ayrıntıları size sağlamak için burada.

FIFA 23 ne zaman çıkacak?

FIFA 23'ün piyasaya sürülmesine birkaç ay kaldı. EA Sports herhangi bir resmi çıkış tarihi vermedi, ancak geçmiş örneklere bakarak, ne zaman bekleyeceğimizi sağlıklı bir şekilde tahmin edebiliriz.

FIFA 22, 1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlandı. EA Sports, Eylül ayının son haftasında bir Cuma sürümüne sadık kalırsa, 30 Eylül 2022'de FIFA 23'ü bekleyebiliriz.

FIFA 23'ün fiyatı nedir?

EA Sports, FIFA 23'ün perakende satış fiyatını henüz açıklamadı. Ancak, standart sürüm için İngiltere'de 59,99 £ ve ABD'de 59,99 $ civarında olması bekleniyor.

EA Play aboneleri, ön sipariş verirlerse yüzde 10 indirimden de yararlanabilirler.

Özel sürümler, standart sürümden daha pahalıdır ve 89,99 £ 'a kadar çıkabilir.

Türkiye'de ise ne kadar olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Hangi konsollarda yer alıyor?

FIFA 23, yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'nin yanı sıra Windows, PlayStation 4 ve Xbox One'da piyasaya sürülecek.

Oyun ayrıca Nintendo Switch ve Google Stadia'da yayınlanacak.

FIFA 23 hangi yeni özelliklere sahip olacak?

FIFA 23'te Çapraz Oyun

EA Sports, FIFA 23 hakkında resmi olarak çok az bilgi vermiş olsa da, seride ilk kez çapraz oyunun kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

PS5, Xbox Series XIS ve Stadia gibi yeni nesil konsollarda FIFA 22'de birkaç çapraz oyun denemesi yapıldı. Gerçekten de FIFA 23'e dahil edilmişse, tüm platformlardaki oyuncuları birleştirecektir.

FIFA 23 Oyun Modları

EA Sports, oyun modlarıyla çok fazla uğraşmak istemez ve her zamanki Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs ve Volta dörtlüsüne sahip olacaktır.

Ek olarak, bu bir Dünya Kupası yılı olduğu için, erkek ve kadın turnuvalarını içeren ve hayranları heyecanlandırması gereken bir Dünya Kupası oyun modu eklenecektir.

FIFA, yaptığı açıklamada, "Daha önce herhangi bir FIFA unvanından daha fazla özellik, oyun modu, Dünya Kupası içeriği, kulüpler, ligler, yarışmalar ve oyuncularla bir sonraki FIFA'nın şimdiye kadarki en iyisi olmasını sağlamaya kararlıyız" dedi.

FIFA 23'ü nasıl ön sipariş verebilirsiniz?

FIFA 23 için resmi bir ön sipariş tarihi yok. Ancak FIFA 22'yi rehberimiz olarak alacaksak, oyun önümüzdeki 17 Temmuz 2022 Pazar gününden itibaren ön siparişe açık olacaktır.

Önceki sürümlerde olduğu gibi, ön sipariş veren oyuncular FIFA 23'e erken erişim elde edecekler, bu da oyunu 26 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren oynayabilecekleri anlamına geliyor.

FIFA 23 kapak yıldızları

Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe, Ultimate Edition'ın kapağında kadın futbol yıldızı Sam Kerr'in Fransa milli takımına katılmasıyla oyunun yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.

EA Sports, 18 Temmuz'da Mbappe ve Kerr'in Ultimate Edition kapak yıldızları olacağını ve yakında standart sürüm kapak yıldızlarının da onaylanacağını duyurdu.

FIFA 23 fragmanı

EA Sports, oyunun fragmanının 20 Temmuz 2022'de saat 17:00 BST'de (12 öğlen ET) yayınlanacağını belirtti.

Fragmanın sloganı şöyle diyor: "Dünyanın Oyunu."

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