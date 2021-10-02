FIFA 22

FIFA 22’de oynanabilen ligler ve organizasyonlar: Süper Lig, FIFA 22’de yer alıyor mu?

Osman Can Erkut
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EA Sports / Goal composite
Futbolseverlerin favori oyunu FIFA 22’de hangi liglerin ve turnuvaların lisanslı olarak yer aldığı açıklandı.

Merakla beklenen FIFA 22, geçtiğimiz günlerde resmî çıkışını gerçekleştirerek oyunseverlerin karşısında çıktı.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi lisanlı birçok lig, organizasyon ve takım FIFA 22’nin de en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

Süper Lig’in de önceden olduğu gibi lisanslı olarak yer aldığı FIFA 22’de yer alam tüm ligler ve organizasyonlar hangileri? Goal, sizler için derledi…

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FIFA 22’de yer alan ligler ve turnuvalar

30’dan fazla ligin yer aldığı FIFA 22, Şampiyonlar Ligi ve Copa Libertadores gibi organizasyonları da lisanlı olarak deneyim etme imkanını oyunseverlere sunuyor.

FIFA 22’de yer alan tüm ligler ve organizasyonlar ise şu şekilde:

Competition Country / Region
Liga Profesional de Futbol Arjantin
A-League Avustralya
O. Bundesliga Avusturya
1A Pro League Belçika
Liga do Brasil Brezilya
Chinese Super League Çin
3F Superliga Danimarka
Premier League İngiltere
EFL Championship İngiltere
EFL League One İngiltere
EFL League Two İngiltere
Ligue 1 Fransa
Ligue 2 Fransa
Bundesliga Almanya
Bundesliga 2 Almanya
3. Liga Almanya
Serie A İtalya
J-1 Japonya
K League 1 Güney Kore
Liga MX Meksika
Eredivisie Hollanda
Eliteserien Norveç
Ekstraklasa Polonya
Liga Portugal Portekiz
Premier Division İrlanda Cumhuriyeti
Liga I Romanya
Pro League Suudi Arabistan
Premiership İskoçya
La Liga İspanya
La Liga Smartbank İspanya
Allsvenskan İsveç
Super League İsviçre
Süper Lig Türkiye
MLS ABD / Kanada
Copa Libertadores CONMEBOL
Sudamericana CONMEBOL
Recopa CONMEBOL
Şampiyonlar Ligi UEFA
Avrupa Ligi UEFA
Avrupa Konferans Ligi UEFA
Süper Kupa UEFA

Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Türkiye Süper Ligi’nin lisanını elinde bulunduran FIFA 22, böylelikle Avrupa’nın beş büyük liginin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni de lisanslı olarak oyunseverlerle buluşturan tek yapım olacak.

Tüm bu ligler ve organizasyonlar, kariyer modu ve Ultimate Team gibi oyun içi bölümlerde oyuncular tarafından erişilebilir olacak.

Ancak Serie A’nın bazı takımları, gerçek isimleriyle oyunda yer almıyor. Örneğin Juventus: “Piemonte Calcio”, Lazio: “Latium” ve AS Roma da “Roma FC” isimleriyle oyunda yer alıyor.

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