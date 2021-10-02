Futbolseverlerin favori oyunu FIFA 22’de hangi liglerin ve turnuvaların lisanslı olarak yer aldığı açıklandı.

Merakla beklenen FIFA 22, geçtiğimiz günlerde resmî çıkışını gerçekleştirerek oyunseverlerin karşısında çıktı.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi lisanlı birçok lig, organizasyon ve takım FIFA 22’nin de en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

Süper Lig’in de önceden olduğu gibi lisanslı olarak yer aldığı FIFA 22’de yer alam tüm ligler ve organizasyonlar hangileri? Goal, sizler için derledi…

FIFA 22’de yer alan ligler ve turnuvalar

30’dan fazla ligin yer aldığı FIFA 22, Şampiyonlar Ligi ve Copa Libertadores gibi organizasyonları da lisanlı olarak deneyim etme imkanını oyunseverlere sunuyor.

FIFA 22’de yer alan tüm ligler ve organizasyonlar ise şu şekilde:

Competition Country / Region Liga Profesional de Futbol Arjantin A-League Avustralya O. Bundesliga Avusturya 1A Pro League Belçika Liga do Brasil Brezilya Chinese Super League Çin 3F Superliga Danimarka Premier League İngiltere EFL Championship İngiltere EFL League One İngiltere EFL League Two İngiltere Ligue 1 Fransa Ligue 2 Fransa Bundesliga Almanya Bundesliga 2 Almanya 3. Liga Almanya Serie A İtalya J-1 Japonya K League 1 Güney Kore Liga MX Meksika Eredivisie Hollanda Eliteserien Norveç Ekstraklasa Polonya Liga Portugal Portekiz Premier Division İrlanda Cumhuriyeti Liga I Romanya Pro League Suudi Arabistan Premiership İskoçya La Liga İspanya La Liga Smartbank İspanya Allsvenskan İsveç Super League İsviçre Süper Lig Türkiye MLS ABD / Kanada Copa Libertadores CONMEBOL Sudamericana CONMEBOL Recopa CONMEBOL Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Süper Kupa UEFA

Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Türkiye Süper Ligi’nin lisanını elinde bulunduran FIFA 22, böylelikle Avrupa’nın beş büyük liginin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni de lisanslı olarak oyunseverlerle buluşturan tek yapım olacak.

Tüm bu ligler ve organizasyonlar, kariyer modu ve Ultimate Team gibi oyun içi bölümlerde oyuncular tarafından erişilebilir olacak.

Ancak Serie A’nın bazı takımları, gerçek isimleriyle oyunda yer almıyor. Örneğin Juventus: “Piemonte Calcio”, Lazio: “Latium” ve AS Roma da “Roma FC” isimleriyle oyunda yer alıyor.

Daha fazlası için:

PORTRE | Michy Batshuayi: Golcü Batman

Milan, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etti

Iniesta'dan Barcelona'ya dönüş sinyali