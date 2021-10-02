FIFA 22’de oynanabilen ligler ve organizasyonlar: Süper Lig, FIFA 22’de yer alıyor mu?
Merakla beklenen FIFA 22, geçtiğimiz günlerde resmî çıkışını gerçekleştirerek oyunseverlerin karşısında çıktı.
Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi lisanlı birçok lig, organizasyon ve takım FIFA 22’nin de en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.
Süper Lig’in de önceden olduğu gibi lisanslı olarak yer aldığı FIFA 22’de yer alam tüm ligler ve organizasyonlar hangileri? Goal, sizler için derledi…
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FIFA 22’de yer alan ligler ve turnuvalar
30’dan fazla ligin yer aldığı FIFA 22, Şampiyonlar Ligi ve Copa Libertadores gibi organizasyonları da lisanlı olarak deneyim etme imkanını oyunseverlere sunuyor.
FIFA 22’de yer alan tüm ligler ve organizasyonlar ise şu şekilde:
|Competition
|Country / Region
|Liga Profesional de Futbol
|Arjantin
|A-League
|Avustralya
|O. Bundesliga
|Avusturya
|1A Pro League
|Belçika
|Liga do Brasil
|Brezilya
|Chinese Super League
|Çin
|3F Superliga
|Danimarka
|Premier League
|İngiltere
|EFL Championship
|İngiltere
|EFL League One
|İngiltere
|EFL League Two
|İngiltere
|Ligue 1
|Fransa
|Ligue 2
|Fransa
|Bundesliga
|Almanya
|Bundesliga 2
|Almanya
|3. Liga
|Almanya
|Serie A
|İtalya
|J-1
|Japonya
|K League 1
|Güney Kore
|Liga MX
|Meksika
|Eredivisie
|Hollanda
|Eliteserien
|Norveç
|Ekstraklasa
|Polonya
|Liga Portugal
|Portekiz
|Premier Division
|İrlanda Cumhuriyeti
|Liga I
|Romanya
|Pro League
|Suudi Arabistan
|Premiership
|İskoçya
|La Liga
|İspanya
|La Liga Smartbank
|İspanya
|Allsvenskan
|İsveç
|Super League
|İsviçre
|Süper Lig
|Türkiye
|MLS
|ABD / Kanada
|Copa Libertadores
|CONMEBOL
|Sudamericana
|CONMEBOL
|Recopa
|CONMEBOL
|Şampiyonlar Ligi
|UEFA
|Avrupa Ligi
|UEFA
|Avrupa Konferans Ligi
|UEFA
|Süper Kupa
|UEFA
Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve Türkiye Süper Ligi’nin lisanını elinde bulunduran FIFA 22, böylelikle Avrupa’nın beş büyük liginin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni de lisanslı olarak oyunseverlerle buluşturan tek yapım olacak.
Tüm bu ligler ve organizasyonlar, kariyer modu ve Ultimate Team gibi oyun içi bölümlerde oyuncular tarafından erişilebilir olacak.
Ancak Serie A’nın bazı takımları, gerçek isimleriyle oyunda yer almıyor. Örneğin Juventus: “Piemonte Calcio”, Lazio: “Latium” ve AS Roma da “Roma FC” isimleriyle oyunda yer alıyor.
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