FIFA 22 soundtrack: Merakla beklenen oyunun şarkıları açıklandı
Hem futbolseverlerin hem de oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği FIFA 22 için geri sayım sürerken, oyunun soundtrack listesinde kullanılan şarkılar da belli oldu. Yapımcılığını EA Sports'un üstlendiği oyununun soundtrackı , serinin önceki versiyonlarında olduğu gibi dünyanın dört bir yanından çok çeşitli müzikleri içeriyor.
Swedish House Mafia, DJ Snake & Malaa, Glass Animals, ve Lorde gibi isimlerin yer aldığı soundtrack, oyunun VOLTA moduyla birlikte 27 ulusu temsil eden 122 şarkıyı içeriyor.
1 Ekim 2021'de satışa sunulacak olan FIFA 22'de hangi müzisyenlerin hangi parçalarının yer alacağını Goal Türkiye aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
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FIFA 22 Soundtrack ne zaman duyuruldu?
FIFA 22 soundtrackının tamamı 20 Eylül 2021'de Spotify, Deezer ve Apple Müzik aracılığıyla kullanıcıların beğenisine usnuldu.
FIFA 22 Soundtrack listesindesinde hangi şarkılar var?
Soundtrack listesi oyunun iki ayrı modu için iki ayrı gruptan oluşuyor. Ana oyun için hazırlanan soundtrack 52 parçadan oluşurken, Volta bölümü daha çok hip-hop ve eloktronik müziklerden oluşan 70 şarkıyı içeriyor.
|Artist
|Şarkı
|Ülke
|Area 21
|Followers
|Hollanda/ABD
|Arrdee
|Oliver Twist
|Birleşik Krallık
|Baby Queen
|You Shaped Hole
|Güney Afrika/Birleşik Krallık
|Bakar
|The Mission
|Birleşik Krallık
|Binki
|Landline
|ABD
|Bloodmoon
|Disarm
|Avustralya
|Caio Prado
|Baoba
|Brezilya
|Casper Caan
|Last Chance
|ABD
|Che Lingo ft. Tamarebi
|Eyes on the Prize
|Birleşik Krallık
|Chvrches
|Good Girls
|Birleşik Krallık
|Easy Life
|Skeletons
|Birleşik Krallık
|Elderbrook & Bob Moses
|Inner Light
|Birleşik Krallık/Kanada
|Enny
|I Want
|Birleşik Krallık
|Feiertag ft. Msafiri Zawose
|Trepidation
|Hollanda/Tanzanya
|Garden City Movement [with Lola Marsh]
|Summer Night
|İsrail
|Girl in Red
|Apartment 402
|Norveç
|Glass Animals
|I Don't Wanna Talk [I Just Wanna Dance]
|Birleşik Krallık
|Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise
|Free My People
|Birleşik Krallık/Güney Afrika
|Harvey Causon
|Tenfold
|Birleşik Krallık
|Hendrix Harris
|The Hill
|Fransa
|Hope Tala
|Mad
|Birleşik Krallık
|Inhaler
|Totally
|İrlanda
|Island
|Do You Remember The Times
|Birleşik Krallık
|Joy Crokes
|Feet Don't Fail Me Now
|Birleşik Krallık
|Jungle
|Talk About It
|Birleşik Krallık
|Karol Conka & RDD
|Subida
|Brezilya
|Kero Kero Bonito
|Well Rested
|Birleşik Krallık
|Kojey Radical ft. Lex Amor
|Apple Juice
|Birleşik Krallık
|Kokoko!
|Donne Moi, Je Te Donne?
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|Little Simz
|Fear No Man
|Birleşik Krallık
|Loyle Carner
|Yesterday
|Birleşik Krallık
|Luke Hemmings
|Motion
|Avustralya
|Moodoid [with Melody's Eco Chamber]
|Only One Man
|Fransa
|Morad
|Seguimos
|İspanya
|Musti & Jelassi Ft. Gabifuego
|Fuego
|Norveç/İsveç
|My Morning Jacket
|Love Love Love
|ABD
|Pa Salieu ft. Slowthai
|Glidin'
|Birleşik Krallık
|Polo & Pan ft. Challen Tres
|Tunnel
|Fransa
|Polyamory
|Hallelujah
|ABD
|Public Order
|Feels Like Summer
|Birleşik Krallık
|Sam Fender
|Get You Down
|Birleşik Krallık
|Seb
|Seaside_Demo
|ABD
|Shango SK
|High Way
|Birleşik Krallık
|Sir Was
|Before the Morning Comes
|İsveç
|Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake
|Lifetime
|İsveç/ABD
|Terry Presume
|Act Up
|ABD
|The Chemical Brothers
|The Darkness You Fear
|Birleşik Krallık
|TSHA Ft. Trio Da Kali
|Demba
|Birleşik Krallık/Mali
|V.I.C
|A Teen
|ABD
|Willow Kayne
|Two Seater
|Birleşik Krallık
|Yard Act
|The Overload
|Birleşik Krallık
|Young Franco ft. Denzel Curry & Pell
|Fallin' Apart
|USA/Avustralya
FIFA 22 Volta Soundtrack
|Artist
|Şarkı
|Ülke
|84 Controller ft. Caitlyn Scarlett
|U & Me
|Fas/Birleşik Krallık
|AC Slater, Darkzy & P Money
|Vibes on Tap
|Birleşik Krallık
|Apollo Brownaitch ft. Avelino
|Party Round My Place
|Birleşik Krallık/ABD
|AJ Tracey & Mabel
|West Ten
|Birleşik Krallık
|Aluna
|Body Pump [Sammy Virju Remix]
|Birleşik Krallık
|Amber Mark
|Mixer [Preditah Remix]
|ABD
|Ares Carter ft. Charlotte Haining
|Out of Lives
|ABD/Birleşik Krallık
|Armand van Helden & Riva Starr ft. Sharlene Hector
|Step it Up [Zach Witness Remix]
|ABD/Birleşik Krallık
|Ashnikko ft. Kelis
|Eyes on the Prize
|ABD
|Baauer
|Gogo!
|ABD
|Badmomzjay
|Tu Nicht So
|Almanya
|Big Zuu ft. D Double E
|Variation
|Birleşik Krallık
|Bklava
|Thinkin' of You
|Birleşik Krallık
|Bluey
|Wine It
|Birleşik Krallık
|Brockhampton ft. Danny Brown
|Buzzcut
|ABD
|Caribou
|Never Come Back
|Kanada
|Chika
|Hickory Dickory
|ABD
|Choomba ft. LP Giobbi & Blush'Ko
|Say It
|Avustralya/ABD
|Cobrah
|U Know Me
|İsveç
|Cole LC ft. ADZ
|Westbrook
|Birleşik Krallık
|Crush Club
|Believer
|ABD
|Dan D'Lion
|Good Times to Come
|Birleşik Krallık
|DJ Snake & Malaa
|Pondicherry
|Fransa
|DRS & Mozey
|Dance the Night Away
|Birleşik Krallık
|Earthgang ft. Future
|Billi
|ABD
|Firebeatz
|Let's Get Down
|Hollanda
|Flohio
|Whiplash
|Birleşik Krallık
|Headie One ft. Young T and Bugsey
|Princess Cuts
|Birleşik Krallık
|Hermitude
|Hyperparadise [Flume Remix]
|Avustralya
|Holy ****
|Deleters
|Kanada
|Hybrid Minds Ft. Grace Grundy
|Bad to Me
|Birleşik Krallık
|Jae5 ft. Skepta & Rema
|Dimension
|Birleşik Krallık
|Jay Prince
|In the Morning
|ABD
|Jimothy Lacoste
|Describe a Vibe
|Birleşik Krallık
|John Newman
|Love Me Again [Vice Remix]
|Birleşik Krallık
|Kah-Lo
|Commandments
|Nijerya
|Kent Jones ft. Rick Ross
|Bout That
|ABD
|Keys n Krates
|Brazilian Love Song
|Kanada
|Kream
|Take Control
|Norveç
|Lice [Aesop Rock & Homeboy Sandman]
|Ask Anyone
|ABD
|Lorde Ft. Run the Jewels
|Supercut [El-P Remix]
|Yeni Zelanda/ABD
|Loveleo ft. Rico Nasty
|Tung Tied
|ABD
|Machinedrum ft. Dawn Richard
|Do It 4 U
|ABD
|Major Lazer ft. Sia & Labrinth
|Titans [VIP Remix]
|ABD/Avustralya/Birleşik Krallık
|Manga Saint Hilare & Lewi B
|Don't Just Sit There. Do Something.
|Birleşik Krallık
|MK xyz
|Geaux
|ABD
|Mr. Jukes & Barney Artist ft. Kofi Stone
|Check the Pulse
|Birleşik Krallık
|Neon Nights ft. Outlaw the Artist
|Shining
|Birleşik Krallık/ABD
|NOISY
|24/7
|Birleşik Krallık
|Nutty P & Pav4n
|Moves
|Birleşik Krallık/Hindistan
|NVDES
|Out with a Bang
|ABD
|Odeal
|More Life
|Birleşik Krallık
|Orang Utan
|Who's Your Love?
|Birleşik Krallık
|P Money & Silencer
|Doing Well
|Birleşik Krallık
|Pav4n & Kromestar
|Stasis
|Birleşik Krallık/Hindistan
|Reve
|CTRL+ALT+DELETE
|Kanada
|RL Grime & ISOxo
|Stinger
|ABD
|Saint Bodhi
|Blessed
|ABD
|seeyousoon
|Ben Affleck
|USA
|Shay D
|Talk of the Town
|Birleşik Krallık
|Shygirl
|Siren
|Birleşik Krallık
|Statik Selektah ft. Joey Bad4$$
|Watch Me
|ABD
|Stylolive & Los Rakas & Happy Colors
|Uno 2 Tres
|USA/Dominik
|Terrell Hines
|Otherside
|ABD
|The Chemical Brothers
|The Darkness That You Fear
|Birleşik Krallık
|The Dirty 33 & Bobbie Johnson
|Glowed Up
|Birleşik Krallık
|Verb T & Illinformed
|Low Notes
|Birleşik Krallık
|Wacotron
|Toothpaste
|ABD
|XVOTO
|Brainfreeze
|Birleşik Krallık
|Yeboyah
|Just Se
|Finlandiya