FIFA 22

FIFA 22 soundtrack: Merakla beklenen oyunun şarkıları açıklandı

Uğur Aktan
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EA Sports
EA Sports FIFA 22'de oyunseverlere eşlik edecek şarkıları ve müzisyenleri açıkladı.

Hem futbolseverlerin hem de oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği FIFA 22 için geri sayım sürerken, oyunun soundtrack listesinde kullanılan şarkılar da belli oldu. Yapımcılığını EA Sports'un üstlendiği oyununun soundtrackı , serinin önceki versiyonlarında olduğu gibi dünyanın dört bir yanından çok çeşitli müzikleri içeriyor. 

Swedish House Mafia, DJ Snake & Malaa, Glass Animals, ve Lorde gibi isimlerin yer aldığı soundtrack, oyunun VOLTA moduyla birlikte 27 ulusu temsil eden 122 şarkıyı içeriyor.

1 Ekim 2021'de satışa sunulacak olan FIFA 22'de hangi müzisyenlerin hangi parçalarının yer alacağını Goal Türkiye aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 

Editörün Seçtikleri

FIFA 22 Soundtrack ne zaman duyuruldu?

FIFA 22 soundtrackının tamamı 20 Eylül 2021'de Spotify, Deezer ve Apple Müzik aracılığıyla kullanıcıların beğenisine usnuldu.

FIFA 22 Soundtrack listesindesinde hangi şarkılar var?

Soundtrack listesi oyunun iki ayrı modu için iki ayrı gruptan oluşuyor. Ana oyun için hazırlanan soundtrack 52 parçadan oluşurken, Volta bölümü daha çok hip-hop ve eloktronik müziklerden oluşan 70 şarkıyı içeriyor.

Artist Şarkı Ülke
Area 21 Followers Hollanda/ABD
Arrdee Oliver Twist Birleşik Krallık
Baby Queen You Shaped Hole Güney Afrika/Birleşik Krallık
Bakar The Mission Birleşik Krallık
Binki Landline ABD
Bloodmoon Disarm Avustralya
Caio Prado Baoba Brezilya
Casper Caan Last Chance ABD
Che Lingo ft. Tamarebi Eyes on the Prize Birleşik Krallık
Chvrches Good Girls Birleşik Krallık
Easy Life Skeletons Birleşik Krallık
Elderbrook & Bob Moses Inner Light Birleşik Krallık/Kanada
Enny I Want Birleşik Krallık
Feiertag ft. Msafiri Zawose Trepidation Hollanda/Tanzanya
Garden City Movement [with Lola Marsh] Summer Night İsrail
Girl in Red Apartment 402 Norveç
Glass Animals I Don't Wanna Talk [I Just Wanna Dance] Birleşik Krallık
Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise Free My People Birleşik Krallık/Güney Afrika
Harvey Causon Tenfold Birleşik Krallık
Hendrix Harris The Hill Fransa
Hope Tala Mad Birleşik Krallık
Inhaler Totally İrlanda
Island Do You Remember The Times Birleşik Krallık
Joy Crokes Feet Don't Fail Me Now Birleşik Krallık
Jungle Talk About It Birleşik Krallık
Karol Conka & RDD Subida Brezilya
Kero Kero Bonito Well Rested Birleşik Krallık
Kojey Radical ft. Lex Amor Apple Juice Birleşik Krallık
Kokoko! Donne Moi, Je Te Donne? Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Little Simz Fear No Man Birleşik Krallık
Loyle Carner Yesterday Birleşik Krallık
Luke Hemmings Motion Avustralya
Moodoid [with Melody's Eco Chamber] Only One Man Fransa
Morad Seguimos İspanya
Musti & Jelassi Ft. Gabifuego Fuego Norveç/İsveç
My Morning Jacket Love Love Love ABD
Pa Salieu ft. Slowthai Glidin' Birleşik Krallık
Polo & Pan ft. Challen Tres Tunnel Fransa
Polyamory Hallelujah ABD
Public Order Feels Like Summer Birleşik Krallık
Sam Fender Get You Down Birleşik Krallık
Seb Seaside_Demo ABD
Shango SK High Way Birleşik Krallık
Sir Was Before the Morning Comes İsveç
Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime İsveç/ABD
Terry Presume Act Up ABD
The Chemical Brothers The Darkness You Fear Birleşik Krallık
TSHA Ft. Trio Da Kali Demba Birleşik Krallık/Mali
V.I.C A Teen ABD
Willow Kayne Two Seater Birleşik Krallık
Yard Act The Overload Birleşik Krallık
Young Franco ft. Denzel Curry & Pell Fallin' Apart USA/Avustralya

FIFA 22 Volta Soundtrack

Artist Şarkı Ülke
84 Controller ft. Caitlyn Scarlett U & Me Fas/Birleşik Krallık
AC Slater, Darkzy & P Money Vibes on Tap Birleşik Krallık
Apollo Brownaitch ft. Avelino Party Round My Place Birleşik Krallık/ABD
AJ Tracey & Mabel West Ten Birleşik Krallık
Aluna Body Pump [Sammy Virju Remix] Birleşik Krallık
Amber Mark Mixer [Preditah Remix] ABD
Ares Carter ft. Charlotte Haining Out of Lives ABD/Birleşik Krallık
Armand van Helden & Riva Starr ft. Sharlene Hector Step it Up [Zach Witness Remix] ABD/Birleşik Krallık
Ashnikko ft. Kelis Eyes on the Prize ABD
Baauer Gogo! ABD
Badmomzjay Tu Nicht So Almanya
Big Zuu ft. D Double E Variation Birleşik Krallık
Bklava  Thinkin' of You Birleşik Krallık
Bluey Wine It Birleşik Krallık
Brockhampton ft. Danny Brown Buzzcut ABD
Caribou Never Come Back Kanada
Chika  Hickory Dickory ABD
Choomba ft. LP Giobbi & Blush'Ko Say It Avustralya/ABD
Cobrah  U Know Me İsveç
Cole LC ft. ADZ Westbrook Birleşik Krallık
Crush Club Believer ABD
Dan D'Lion Good Times to Come Birleşik Krallık
DJ Snake & Malaa Pondicherry Fransa
DRS & Mozey Dance the Night Away Birleşik Krallık
Earthgang ft. Future Billi ABD
Firebeatz Let's Get Down Hollanda
Flohio Whiplash Birleşik Krallık
Headie One ft. Young T and Bugsey Princess Cuts Birleşik Krallık
Hermitude Hyperparadise [Flume Remix] Avustralya
Holy **** Deleters Kanada
Hybrid Minds Ft. Grace Grundy Bad to Me Birleşik Krallık
Jae5 ft. Skepta & Rema Dimension Birleşik Krallık
Jay Prince In the Morning ABD
Jimothy Lacoste Describe a Vibe Birleşik Krallık
John Newman Love Me Again [Vice Remix] Birleşik Krallık
Kah-Lo Commandments Nijerya
Kent Jones ft. Rick Ross Bout That ABD
Keys n Krates Brazilian Love Song Kanada
Kream Take Control Norveç
Lice [Aesop Rock & Homeboy Sandman] Ask Anyone ABD
Lorde Ft. Run the Jewels Supercut [El-P Remix] Yeni Zelanda/ABD
Loveleo ft. Rico Nasty Tung Tied ABD
Machinedrum ft. Dawn Richard Do It 4 U ABD
Major Lazer ft. Sia & Labrinth Titans [VIP Remix] ABD/Avustralya/Birleşik Krallık
Manga Saint Hilare & Lewi B Don't Just Sit There. Do Something. Birleşik Krallık
MK xyz Geaux ABD
Mr. Jukes & Barney Artist ft. Kofi Stone Check the Pulse Birleşik Krallık
Neon Nights ft. Outlaw the Artist Shining Birleşik Krallık/ABD
NOISY 24/7 Birleşik Krallık
Nutty P & Pav4n Moves Birleşik Krallık/Hindistan
NVDES Out with a Bang ABD
Odeal More Life Birleşik Krallık
Orang Utan Who's Your Love? Birleşik Krallık
P Money & Silencer Doing Well Birleşik Krallık
Pav4n & Kromestar Stasis Birleşik Krallık/Hindistan
Reve CTRL+ALT+DELETE Kanada
RL Grime & ISOxo Stinger ABD
Saint Bodhi Blessed ABD
seeyousoon Ben Affleck USA
Shay D Talk of the Town Birleşik Krallık
Shygirl Siren Birleşik Krallık
Statik Selektah ft. Joey Bad4$$ Watch Me ABD
Stylolive & Los Rakas & Happy Colors Uno 2 Tres USA/Dominik
Terrell Hines Otherside ABD
The Chemical Brothers The Darkness That You Fear Birleşik Krallık
The Dirty 33 & Bobbie Johnson Glowed Up Birleşik Krallık
Verb T & Illinformed Low Notes Birleşik Krallık
Wacotron Toothpaste ABD
XVOTO Brainfreeze Birleşik Krallık
Yeboyah Just Se Finlandiya

 

 

 FIFA 22 Soundtrack

 FIFA 22 Volta Soundtrack

 