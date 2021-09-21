FIFA 22 soundtrack: Merakla beklenen oyunun şarkıları açıklandı

EA Sports FIFA 22'de oyunseverlere eşlik edecek şarkıları ve müzisyenleri açıkladı.

Hem futbolseverlerin hem de oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği FIFA 22 için geri sayım sürerken, oyunun soundtrack listesinde kullanılan şarkılar da belli oldu. Yapımcılığını EA Sports'un üstlendiği oyununun soundtrackı , serinin önceki versiyonlarında olduğu gibi dünyanın dört bir yanından çok çeşitli müzikleri içeriyor.

Swedish House Mafia, DJ Snake & Malaa, Glass Animals, ve Lorde gibi isimlerin yer aldığı soundtrack, oyunun VOLTA moduyla birlikte 27 ulusu temsil eden 122 şarkıyı içeriyor.

1 Ekim 2021'de satışa sunulacak olan FIFA 22'de hangi müzisyenlerin hangi parçalarının yer alacağını Goal Türkiye aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

FIFA 22 Soundtrack ne zaman duyuruldu?

FIFA 22 soundtrackının tamamı 20 Eylül 2021'de Spotify, Deezer ve Apple Müzik aracılığıyla kullanıcıların beğenisine usnuldu.

FIFA 22 Soundtrack listesindesinde hangi şarkılar var?

Soundtrack listesi oyunun iki ayrı modu için iki ayrı gruptan oluşuyor. Ana oyun için hazırlanan soundtrack 52 parçadan oluşurken, Volta bölümü daha çok hip-hop ve eloktronik müziklerden oluşan 70 şarkıyı içeriyor.

Artist Şarkı Ülke Area 21 Followers Hollanda/ABD Arrdee Oliver Twist Birleşik Krallık Baby Queen You Shaped Hole Güney Afrika/Birleşik Krallık Bakar The Mission Birleşik Krallık Binki Landline ABD Bloodmoon Disarm Avustralya Caio Prado Baoba Brezilya Casper Caan Last Chance ABD Che Lingo ft. Tamarebi Eyes on the Prize Birleşik Krallık Chvrches Good Girls Birleşik Krallık Easy Life Skeletons Birleşik Krallık Elderbrook & Bob Moses Inner Light Birleşik Krallık/Kanada Enny I Want Birleşik Krallık Feiertag ft. Msafiri Zawose Trepidation Hollanda/Tanzanya Garden City Movement [with Lola Marsh] Summer Night İsrail Girl in Red Apartment 402 Norveç Glass Animals I Don't Wanna Talk [I Just Wanna Dance] Birleşik Krallık Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise Free My People Birleşik Krallık/Güney Afrika Harvey Causon Tenfold Birleşik Krallık Hendrix Harris The Hill Fransa Hope Tala Mad Birleşik Krallık Inhaler Totally İrlanda Island Do You Remember The Times Birleşik Krallık Joy Crokes Feet Don't Fail Me Now Birleşik Krallık Jungle Talk About It Birleşik Krallık Karol Conka & RDD Subida Brezilya Kero Kero Bonito Well Rested Birleşik Krallık Kojey Radical ft. Lex Amor Apple Juice Birleşik Krallık Kokoko! Donne Moi, Je Te Donne? Demokratik Kongo Cumhuriyeti Little Simz Fear No Man Birleşik Krallık Loyle Carner Yesterday Birleşik Krallık Luke Hemmings Motion Avustralya Moodoid [with Melody's Eco Chamber] Only One Man Fransa Morad Seguimos İspanya Musti & Jelassi Ft. Gabifuego Fuego Norveç/İsveç My Morning Jacket Love Love Love ABD Pa Salieu ft. Slowthai Glidin' Birleşik Krallık Polo & Pan ft. Challen Tres Tunnel Fransa Polyamory Hallelujah ABD Public Order Feels Like Summer Birleşik Krallık Sam Fender Get You Down Birleşik Krallık Seb Seaside_Demo ABD Shango SK High Way Birleşik Krallık Sir Was Before the Morning Comes İsveç Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime İsveç/ABD Terry Presume Act Up ABD The Chemical Brothers The Darkness You Fear Birleşik Krallık TSHA Ft. Trio Da Kali Demba Birleşik Krallık/Mali V.I.C A Teen ABD Willow Kayne Two Seater Birleşik Krallık Yard Act The Overload Birleşik Krallık Young Franco ft. Denzel Curry & Pell Fallin' Apart USA/Avustralya

FIFA 22 Volta Soundtrack

Artist Şarkı Ülke 84 Controller ft. Caitlyn Scarlett U & Me Fas/Birleşik Krallık AC Slater, Darkzy & P Money Vibes on Tap Birleşik Krallık Apollo Brownaitch ft. Avelino Party Round My Place Birleşik Krallık/ABD AJ Tracey & Mabel West Ten Birleşik Krallık Aluna Body Pump [Sammy Virju Remix] Birleşik Krallık Amber Mark Mixer [Preditah Remix] ABD Ares Carter ft. Charlotte Haining Out of Lives ABD/Birleşik Krallık Armand van Helden & Riva Starr ft. Sharlene Hector Step it Up [Zach Witness Remix] ABD/Birleşik Krallık Ashnikko ft. Kelis Eyes on the Prize ABD Baauer Gogo! ABD Badmomzjay Tu Nicht So Almanya Big Zuu ft. D Double E Variation Birleşik Krallık Bklava Thinkin' of You Birleşik Krallık Bluey Wine It Birleşik Krallık Brockhampton ft. Danny Brown Buzzcut ABD Caribou Never Come Back Kanada Chika Hickory Dickory ABD Choomba ft. LP Giobbi & Blush'Ko Say It Avustralya/ABD Cobrah U Know Me İsveç Cole LC ft. ADZ Westbrook Birleşik Krallık Crush Club Believer ABD Dan D'Lion Good Times to Come Birleşik Krallık DJ Snake & Malaa Pondicherry Fransa DRS & Mozey Dance the Night Away Birleşik Krallık Earthgang ft. Future Billi ABD Firebeatz Let's Get Down Hollanda Flohio Whiplash Birleşik Krallık Headie One ft. Young T and Bugsey Princess Cuts Birleşik Krallık Hermitude Hyperparadise [Flume Remix] Avustralya Holy **** Deleters Kanada Hybrid Minds Ft. Grace Grundy Bad to Me Birleşik Krallık Jae5 ft. Skepta & Rema Dimension Birleşik Krallık Jay Prince In the Morning ABD Jimothy Lacoste Describe a Vibe Birleşik Krallık John Newman Love Me Again [Vice Remix] Birleşik Krallık Kah-Lo Commandments Nijerya Kent Jones ft. Rick Ross Bout That ABD Keys n Krates Brazilian Love Song Kanada Kream Take Control Norveç Lice [Aesop Rock & Homeboy Sandman] Ask Anyone ABD Lorde Ft. Run the Jewels Supercut [El-P Remix] Yeni Zelanda/ABD Loveleo ft. Rico Nasty Tung Tied ABD Machinedrum ft. Dawn Richard Do It 4 U ABD Major Lazer ft. Sia & Labrinth Titans [VIP Remix] ABD/Avustralya/Birleşik Krallık Manga Saint Hilare & Lewi B Don't Just Sit There. Do Something. Birleşik Krallık MK xyz Geaux ABD Mr. Jukes & Barney Artist ft. Kofi Stone Check the Pulse Birleşik Krallık Neon Nights ft. Outlaw the Artist Shining Birleşik Krallık/ABD NOISY 24/7 Birleşik Krallık Nutty P & Pav4n Moves Birleşik Krallık/Hindistan NVDES Out with a Bang ABD Odeal More Life Birleşik Krallık Orang Utan Who's Your Love? Birleşik Krallık P Money & Silencer Doing Well Birleşik Krallık Pav4n & Kromestar Stasis Birleşik Krallık/Hindistan Reve CTRL+ALT+DELETE Kanada RL Grime & ISOxo Stinger ABD Saint Bodhi Blessed ABD seeyousoon Ben Affleck USA Shay D Talk of the Town Birleşik Krallık Shygirl Siren Birleşik Krallık Statik Selektah ft. Joey Bad4$$ Watch Me ABD Stylolive & Los Rakas & Happy Colors Uno 2 Tres USA/Dominik Terrell Hines Otherside ABD The Chemical Brothers The Darkness That You Fear Birleşik Krallık The Dirty 33 & Bobbie Johnson Glowed Up Birleşik Krallık Verb T & Illinformed Low Notes Birleşik Krallık Wacotron Toothpaste ABD XVOTO Brainfreeze Birleşik Krallık Yeboyah Just Se Finlandiya

FIFA 22 Soundtrack

FIFA 22 Volta Soundtrack