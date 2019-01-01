FIFA 20'deki yeni gol sevinçleri neler? Gol sevinçleri nasıl yapılır?

FIFA 20'nin birbirinden eğlenceli yeni gol sevinçlerini öğrenmek mi istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

FIFA 20 Eylül ayında futbolseverlerle buluşuyor.

Oyunla ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de yeni eklenen gol sevinçleri.

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EA Sports yaz döneminde FIFA'nın yeni oyununa hangi sevinçlerin eklendiğini izleyicilerle paylaşmıştı.

Bu sevinçleri arkadaşlarınızdan önce öğrenmek ve oyunu indirir indirmez denemek istiyorsanız, aşağıda Playstation ve Xbox için bu sevinçlerin nasıl yapıldığını gösteren rehbere göz atabilirsiniz.