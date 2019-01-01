FIFA 20'deki yeni gol sevinçleri neler? Gol sevinçleri nasıl yapılır?
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EA Sports
FIFA 20 Eylül ayında futbolseverlerle buluşuyor.
Oyunla ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de yeni eklenen gol sevinçleri.
EA Sports yaz döneminde FIFA'nın yeni oyununa hangi sevinçlerin eklendiğini izleyicilerle paylaşmıştı.
Bu sevinçleri arkadaşlarınızdan önce öğrenmek ve oyunu indirir indirmez denemek istiyorsanız, aşağıda Playstation ve Xbox için bu sevinçlerin nasıl yapıldığını gösteren rehbere göz atabilirsiniz.
|Gol Sevinci
|Playstation
|XBox / PC Gamepad
|Swagger
|Basılı tut R1 + Çift bas ▢
|Basılı tut RB + Çift bas B
|Diz üstü kayma
|Basılı tut R1 + Oynat R ⇦⇦
|Basılı tut RB + Oynat R ⇦⇦
|Göz bandı (Firmino sevinci)
|Basılı tut R2 + Bas R (R3)
|Basılı tut RT + Bas R (R3)
|Güvercin
|Basılı tut R1 + Bas R (R3)
|Basılı tut RB + Bas R (R3)
|Challenge (Dele Alli sevinci)
|Basılı tut L2 + Çift bas ▢
|Basılı tut LT + Çift bas X
|V
|Kameraya doğru koş
|Kameraya doğru koş
|Sizi duyamıyorum
|Basılı tut L2 + Basılı tut R ⇨
|Basılı tut LT + Basılı tut R ⇨
|Makas
|Basılı tut L1 + Bas ▢
|Basılı tut L1 + Bas X
|Yoga (Mo Salah sevinci)
|Bas X (Oyuncuya özgü)
|Bas A (Oyuncuya özgü)
|Tırnak yeme
|Basılı tut R2 + Basılı tut R ⇧
|Basılı tut RT + Basılı tut R ⇧
|Hızlı yürüyüş
|Basılı tut R1 + Oynat R ⇨⇨
|Basılı tut RB + Oynat ⇨⇨
|Kafaya tokat
|Kameraya doğru koş & oyuncuya özgü
|Kameraya doğru koş & oyuncuya özgü
|Gitar dansı
|Basılı tut R1 + Oynat R ⇧⇧
|Basılı tut RB + Oynat R ⇧⇧
|Diz üstü kayma alternatif
|Basılı tut L1 + Çevir R
|Basılı tut LB + Çevir R
|Kurbağa
|Basılı tut L2 + Çevir R
|Basılı tut LT + Çevir R