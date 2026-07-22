Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2034 Dünya Kupası, tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değişikliğe sahne olabilir. Basında çıkan haberlere göre Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, turnuvanın Ramazan ayı ve bir dizi başka uluslararası etkinlikle çakışması nedeniyle 2035 yılı başına ertelenmesi ihtimalini değerlendiriyor.

Turnuvanın, Suudi Arabistan'daki yaz mevsiminin yüksek sıcaklıklarından kaçınmak amacıyla, tıpkı 2022 Katar Dünya Kupası'nda olduğu gibi kasım ve aralık aylarında düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak bu dönemin Ramazan ayına denk gelmesi, FIFA'nın önüne yeni bir zorluk çıkarıyor.

Ramazan, hava koşulları ve Olimpiyatlar

2034 yılında Ramazan ayının 12 Kasım ile 12 Aralık arasındaki döneme denk gelmesi bekleniyor. Bu dönem, aynı zamanda Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapması için aday gösterilen dönem.

İngiliz "Mirror" gazetesinin bugün çarşamba günü yayımladığı habere göre, turnuvanın Ramazan ayında düzenlenmesi, ister Suudi Arabistan'a akın edecek taraftarlar açısından, ister gün içinde oruç tutacak oyuncular ve teknik ekip üyeleri açısından büyük organizasyonel zorluklar yaratacak. Buna ek olarak, bu mübarek ay boyunca ülkedeki çalışma saatleri ve günlük yaşam düzeninin de değişecek olması söz konusu.

Buna karşılık, 2034 yılının başı da uygun bir seçenek gibi görünmüyor. Zira turnuvanın ocak ve şubat aylarında düzenlenmesi, ABD'nin Salt Lake City şehrinde yapılması planlanan Kış Olimpiyat Oyunları ile çakışacak.

Turnuvanın yaz aylarında düzenlenmesi de uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Zira temmuz ayında 40 ile 45 santigrat derece arasında seyreden Suudi Arabistan'daki yüksek hava sıcaklıkları, bu dönemde maç organizasyonunu son derece güç bir hale getiriyor.

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"Mirror", FIFA'nın Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarmaya karar vermesi halinde bu zorluğun daha da artacağına dikkat çekti. Böyle bir durum, turnuvanın süresini uzatarak uygun bir tarih bulmayı daha da karmaşık hale getirecek.

Bu veriler ışığında, turnuvanın 2035 yılının ocak ve şubat aylarında düzenlenmesi seçeneği en gerçekçi çözüm olarak öne çıkıyor. Zira bu seçenek, müsabakaların o yılın şubat ortasında başlaması beklenen Hac mevsiminden önce tamamlanmasına imkân verirken, yıl sonu bayram kutlamalarıyla çakışmayı da önlüyor.

Bu senaryonun benimsenmesi halinde, Dünya Kupası ilk kez her 4 yılda bir tekrarlanan olağan döngüsünden -yalnızca birkaç haftalık bir farkla da olsa- çıkmış olacak. Bu adım, 2020 Avrupa Milletler Kupası'nın korona salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesini akıllara getirebilir.

Tüm ihtimaller masada

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, kendi cephesinden, FIFA'nın turnuva takvimiyle ilgili tüm seçenekleri hâlâ değerlendirdiğini teyit ederek esnek olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Infantino şunları söyledi: "Bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve mesele yalnızca tek bir Dünya Kupası değil, futbol takviminin bütününe dair kapsamlı bir vizyon."

Şöyle devam etti: "Futbol oynamak için en iyi ay haziran, ancak Avrupa'da bu aydan pek yararlanılmıyor. Belki maç takvimini iyileştirmenin yolları vardır. Hâlâ tüm ihtimalleri tartışıyoruz ve doğru karara varana kadar zihnimizi açık tutmalıyız."