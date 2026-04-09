FIFA, 2026 Dünya Kupası ile ilgili ani değişiklikle tepki topladı

The Athletic, FIFA'yı ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası için bilet satın alan taraftarları yanıltırken yakaladı. ABD'li yayın organı, FIFA'nın önceden satın alınmış biletlerin koltuk numaralarını aniden değiştirdiğini iddia ediyor.

Dünya Kupası maçları için biletler, her zamanki gibi FIFA tarafından üç kategoriye ayrıldı. Kategori 3, genellikle stadyumun üst katlarında bulunan en ucuz biletlerdir. Kategori 2 orta katta, Kategori 1 ise saha kenarındaki biletler içindir ve bunlar da en pahalı olanlardır.





Şimdi FIFA, Kategori 1 biletleri için binlerce euro ödeyenlerin koltuklarını değiştirmiştir. İlk sıra için bilet alanlar, şimdi birkaç sıra geriye kaydırılmıştır.

FIFA bunu, Front Row Category 1 için yeni bir satış turu başlatması nedeniyle yaptı. Daha önce Kategori 1 için bilet satın almış olanlar şimdi kendilerini aldatılmış hissediyor. Artık ilk sırada oturmuyorlar.

The Athletic, kendi ifadesine göre, FIFA tarafından aldatıldığını düşünen taraftarlardan onlarca e-posta aldığını belirtiyor. Ayrıca, FIFA'nın stadyumlar için sunduğu oturma planlarının eksik olduğunu da iddia ediyorlar.