Arjantin ve Roma savunma oyuncusu Nahuel Molina, FIFA'nın millî takım maçlarından aldığı uzun süreli men cezasını azaltmayı kabul etmesiyle önemli bir gelişme yaşadı. Ceza, Arjantin'in bu yazın başlarında uzatmalarda İspanya'ya 1-0 yenildiği 2026 Dünya Kupası finalinin sonuna gölge düşüren kaotik olayların ardından verilmişti.

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Molina'nın cezasına itiraz sonuç verdi

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Molina'ya verilen disiplin cezalarının hafifletilmesi için yaptığı girişimlerden sonuç aldı. Roma'nın sağ beki, East Rutherford'da oynanan turnuva finalinin ardından çıkan arbededeki rolü nedeniyle başlangıçta yedi maç men ve 77.000 dolar para cezası almıştı.

Olayın resmî olarak incelenmesinin ardından FIFA Temyiz Komitesi, savunmacının men cezasını dört maça, para cezasını ise 60.000 dolara indirdi.

Sahaya dönüş yolunda

Molina, cezasını çekme konusunda şimdiden önemli mesafe katetti. Sağ bek, Arjantin'in ekim ayında Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı kazandığı üç hazırlık maçında forma giymedi. Üç maçı geride bırakan oyuncunun, yeniden belirlenen dört maçlık cezasından çekmesi gereken yalnızca bir maç kaldı.

Cezası hafifletilmesine rağmen savunmacı, Lionel Scaloni'nin kasım ayında Uruguay ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde bu hafta başında açıkladığı son Arjantin kadrosuna alınmadı.

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Serie A ağırlığı sürüyor

Molina'nın cezası indirilirken Leandro Paredes'in Dünya Kupası finalindeki kavgadaki rolü nedeniyle aldığı 10 maç men ve 90.000 dolar para cezası onandı. Her iki oyuncu da kadro dışında kalırken, yaz aylarında yaşananların ardından yoluna devam eden Arjantin'in son kadrosunda Serie A'dan yedi futbolcu bulunuyor.

Kadroya çağrılanlar arasında Molina'nın Roma'daki takım arkadaşları Leonardo Balerdi, Matias Soule ve Santiago Castro da yer alıyor. Serie A'dan çağrılan yedi futbolcunun diğerleri ise Como'dan Nico Paz ve Maxi Perrone, Parma'dan Mariano Troilo ve Fiorentina'dan Franco Mastantuono.

Molina'nın kulüp performansı ve Roma'nın şampiyonluk mücadelesi

Molina, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı; Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atıp Serie A'da iki asist yaptı. Performansları Roma'nın güçlü bir sezon geçirmesine katkı sağladı. Roma, 24 puanla Serie A tablosunda üçüncü sırada ve lider Lazio'nun yalnızca dört puan gerisinde.