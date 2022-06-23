FIFA, Covid-19 salgını ve turnuvanın olağandışı bir zamanda oynanacak olmasından dolayı kadroları genişletti.

FIFA, Katar'daki turnuva için takım kadrolarındaki oyuncu sayısını artırmaya devam etti.

Buna göre, millî takımların bu yıl Dünya Kupası için kadrolarına en fazla 26 oyuncu dahil etmesine izin verilecek.

Daha önce her turnuvada kadrolarda 23 oyuncu bulunmasına izin veriliyordu.

FIFA, kuralları neden değiştirdi?

FIFA, 21 Kasım'da başlayacak olan turnuvanın olağandışı zamanda oynanacak olması nedeniyle, Dünya Kupası'nda takımların kadro sayısında değişikliğe gitme kararının alındığını açıkladı.

Oyuncu sayısının artırılması kararında Covid-19 salgını da rol oynadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 FIFA Dünya Kupası'nın küresel takvimdeki farklı zamanlaması ve daha önce Covid-19 pandemisinin takımlar üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle, ek esnekliği koruma ihtiyacı göz önüne alındığında aşağıdaki kararlar verilmiştir:

"Serbest listedeki maksimum oyuncu sayısı 35'ten 55'e çıkarıldı.

"Nihai listede yer alacak oyuncu sayısı en az 23, en fazla 26'ya çıkarıldı.

"Nihai listeye aday gösterilen 23 ila 26 oyuncu için kulüp düzeyindeki son maç günü 13 Kasım 2022 olacak.

"Yedek kulübesinde en fazla 26 kişinin (en fazla 15 yedek ve 11 takım görevlisi - bu görevlilerden birinin takım doktoru olması gerekir) oturmasına izin verilecektir."

2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Katar'daki turnuva 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek.

Senegal ve Hollanda, 21 Kasım'da Türkiye saati ile 13.00'te A Grubu'nun ilk maçında turnuvayı başlatacak.

Aynı gün B Grubu takımları İngiltere ve İran saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. 19.00'da ise A Grubu ekipleri Katar ile Ekvador kapışacak.

Günün son maçı saat 22.00'de Amerika Birleşik Devletleri ile Galler arasında oynanacak.