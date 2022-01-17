FIFA 2021'in en iyilerini seçti: Messi'yi geride bırakan Lewandowski ödülü kazandı

FIFA tarafından verilen prestijli ödülleri kazananlar, Zürih'te gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Yılın Futbolcusu kim oldu?

Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Erkeklerde FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Lewandowski, Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ileLiverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı alt ederek bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.

Kadınlarda ise Yılın Futbolcusu Ödülü, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Alexia Putellas'a gitti. Putellas, takım arkadaşı Jennifer Hermoso ve Chelsea'nin yıldızı Sam Kerr'ü geride bıraktı.

Erkeklerde FIFA Yılın Futbolcusu 👑



Üst üste ikinci kez...



𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈#TheBest pic.twitter.com/tbksVTjvPo — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 17, 2022

Yılın Kalecisi Ödülü'nü kim kazandı?

Chelsea'nin Senegalli file bekçisi Edouard Mendy, Erkeklerde FIFA 2021 Yılın Kalecisi ödülünü kazandı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mendy, Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer ile Euro 2020'de İtalya ile şampiyonluğa uzanan Gianluigi Donnarumma'yı geride bıraktı.

Lyon'un Şilili yıldızı Christiane Endler, kadınlarda FIFA Yılın Kalecisi ödülünü kazanan isim oldu.

Endler, Alman kaleci Stephanie Lynn Marie Labbe ile Chelsea kalesini koruyan Ann-Katrin Berger'i saf dışı bırakarak ödülü kazandı.

FIFA Puskas Ödülü'nü kim kazandı?

Tottenham'ın eski oyuncusu Erik Lamela, Kuzey Londra derbisinde Arsenal ağlarına gönderdiği nefis rabona golüyle Puskas Ödülü'nün sahibi oldu.

Lamela'nın şık golü, Patrick Schick'in Çek Cumhuriyeti formasıyla Euro 2020'de İskoçya ağlarına gönderdiği füze ile Portolu forvet Mehdi Taremi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı golü geride bıraktı.

🔥 2021 Puskas Ödülü attığı bu harika golle Erik Lamela'nın oldu.pic.twitter.com/zFvOB3rG2T — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 17, 2022

Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü kim kazandı?

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü Ödülü, Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel'e gitti. Londra ekibini sezon ortasında devralan Tuchel, takımı 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Devler Ligi finalinde mağlup ettiği Pep Guardiola'yı bir kez daha geride bırakan Tuchel, son üçe kalan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin de önünde yer aldı.

Chelsea, teknik direktör kategorisinde duble yapmayı başardı. Kadınlarda ödül, Chelsea kadın takımını yöneten Emma Hayes'in oldu.

Chelsea'yi 2021'de İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup şampiyonluklarına taşıyan Hayes, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya kaybetmişti.

Hayes, Barcelona teknik direktörü Lluis Cortes ve 2021 boyunca Hollanda ve İngiltere kadın milli takımlarını çalıştıran Sarina Wiegman'ı geride bıraktı.

Erkeklerde FIFPro Yılın 11'i

FIFA bireysel ödüllerin yanında bir kaleci, üç savunma oyuncusu, üç orta saha oyuncusu ve dört hücumcudan oluşan 2021'in en iyi 11'ini de açıkladı.

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Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Ruben Dias, Leonardo Bonucci; Jorginho, N'Golo Kante, Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lionel Messi.