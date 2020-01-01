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FIFA 2020 en iyi forvet oyuncuları: Kariyer modunda yer alan top 30 forvet oyuncuları

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Goal, FIFA 2020'de kariyer modunda yer alan, potansiyeli en yüksek 30 forvet oyuncusunu sıraladı.

Gol atan oyuncular, muhtemelen FIFA 20'nin en önemli oyuncularıdır. Bu nedenle kariyer modunda başarılı bir sezon geçirebilmek için harika santrforlara ve kanat oyuncularına sahip olmanız gerekir.

Kuşkusuz Joao Felix gibi bir oyuncuya imza attırmak isteyebilirsiniz, ama kariyer modunda İspanyol devlerinin imkânlarına sahip olamayabilirsiniz, dolayısıyla daha ucuz alternatiflere ihtiyacınız vardır.

Gent'te oynayan Kanadalı genç yıldız adayı Jonathan David bunlardan biri ve kariyer modunun başlangıcında 10 milyon sterlin'den daha az bir değere sahip.

Peki ya diğerleri?

İşte FIFA 20 kariyer modundaki en iyi genç forvetler ve kanat oyuncuları.

POZ. = Pozisyon

GR = Güncel Reyting

PR = Potansiyel Reyting

DE. = Değer (Sterlin üzerinden verilmiştir)

FIFA 20: En iyi genç forvet oyuncuları

# İsim Yaş Kulüp POZ. GR PR DE.
1 K Mbappe 20 PSG ST, RW 89 95 £82.3m
2 Joao Felix 19 Atletico Madrid CF, ST 80 93 £24.6m
3 Vinicius Jr 18 Real Madrid LW 79 92 £19.8m
4 Rodrygo 18 Real Madrid LW, RW, ST 77 90 £12.3m
5 Ansu Fati 16 Barcelona LW, RW 71 90 £4.2m
6 E Haland 18 Red Bull Salzburg ST 78 89 £14.9m
7 M Boadu 18 AZ Alkmaar ST 74 88 £10.4m
8 C Hudson-Odoi 18 Chelsea RW, LW 73 88 £7m
9 P De la Vega 18 Lanus RW 70 88 £3.2m
10 Moise Kean 18 Everton ST 76 87 £12.8m
11 V Osimhen 20 Lille ST 76 87 £12.2m
12 J David 19 Gent CF, ST, CAM 73 87 £7.5m
13 M Greenwood 17 Man Utd CF, RW, ST 67 87 £1.3m
14 S Esposito 16 Inter ST 65 87 £1.1m
15 Rafael Leao 20 Lille ST 75 86 £10.1m
16 J Kluivert 20 Roma LW, RW 75 86 £10.1m
17 Brahim 19 Real Madrid LW, RW 73 86 £6.6m
18 Gabriel Martinelli 18 Arsenal LW, LM, ST 71 86 £4.4m
19 A Pinamonti 20 Inter ST 71 86 £4.4m
20 G Plata 18 Sporting CP LW, RW 70 86 £3.2m
21 J Hurtado 19 Boca Juniors ST 70 86 £3.4m
22 Fabio Silva 16 Porto ST 70 86 £3.2m
23 J Carranza 19 Banfield ST 68 86 £1.7m
24 A Gouiri 19 Lyon ST 68 86 £1.7m
25 P Pellegri 18 Monaco ST 67 86 £1.4m
26 B Saka 17 Arsenal LW, RW 66 86 £1.1m
27 J Doku 17 Anderlecht RW 66 86 £1.1m
28 M Odegaard 20 Real Madrid RW, CAM 78 85 £12.8m
29 C Stengs 20 AZ Alkmaar RW 74 85 £8.4m
30 M Cunha 74 RB Leipzig ST, CAM 74 85 £8.4m

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