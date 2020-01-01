FIFA 2020 en iyi forvet oyuncuları: Kariyer modunda yer alan top 30 forvet oyuncuları
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Gol atan oyuncular, muhtemelen FIFA 20'nin en önemli oyuncularıdır. Bu nedenle kariyer modunda başarılı bir sezon geçirebilmek için harika santrforlara ve kanat oyuncularına sahip olmanız gerekir.
Kuşkusuz Joao Felix gibi bir oyuncuya imza attırmak isteyebilirsiniz, ama kariyer modunda İspanyol devlerinin imkânlarına sahip olamayabilirsiniz, dolayısıyla daha ucuz alternatiflere ihtiyacınız vardır.
Gent'te oynayan Kanadalı genç yıldız adayı Jonathan David bunlardan biri ve kariyer modunun başlangıcında 10 milyon sterlin'den daha az bir değere sahip.
Peki ya diğerleri?
İşte FIFA 20 kariyer modundaki en iyi genç forvetler ve kanat oyuncuları.
POZ. = Pozisyon
GR = Güncel Reyting
PR = Potansiyel Reyting
DE. = Değer (Sterlin üzerinden verilmiştir)
FIFA 20: En iyi genç forvet oyuncuları
|#
|İsim
|Yaş
|Kulüp
|POZ.
|GR
|PR
|DE.
|1
|K Mbappe
|20
|PSG
|ST, RW
|89
|95
|£82.3m
|2
|Joao Felix
|19
|Atletico Madrid
|CF, ST
|80
|93
|£24.6m
|3
|Vinicius Jr
|18
|Real Madrid
|LW
|79
|92
|£19.8m
|4
|Rodrygo
|18
|Real Madrid
|LW, RW, ST
|77
|90
|£12.3m
|5
|Ansu Fati
|16
|Barcelona
|LW, RW
|71
|90
|£4.2m
|6
|E Haland
|18
|Red Bull Salzburg
|ST
|78
|89
|£14.9m
|7
|M Boadu
|18
|AZ Alkmaar
|ST
|74
|88
|£10.4m
|8
|C Hudson-Odoi
|18
|Chelsea
|RW, LW
|73
|88
|£7m
|9
|P De la Vega
|18
|Lanus
|RW
|70
|88
|£3.2m
|10
|Moise Kean
|18
|Everton
|ST
|76
|87
|£12.8m
|11
|V Osimhen
|20
|Lille
|ST
|76
|87
|£12.2m
|12
|J David
|19
|Gent
|CF, ST, CAM
|73
|87
|£7.5m
|13
|M Greenwood
|17
|Man Utd
|CF, RW, ST
|67
|87
|£1.3m
|14
|S Esposito
|16
|Inter
|ST
|65
|87
|£1.1m
|15
|Rafael Leao
|20
|Lille
|ST
|75
|86
|£10.1m
|16
|J Kluivert
|20
|Roma
|LW, RW
|75
|86
|£10.1m
|17
|Brahim
|19
|Real Madrid
|LW, RW
|73
|86
|£6.6m
|18
|Gabriel Martinelli
|18
|Arsenal
|LW, LM, ST
|71
|86
|£4.4m
|19
|A Pinamonti
|20
|Inter
|ST
|71
|86
|£4.4m
|20
|G Plata
|18
|Sporting CP
|LW, RW
|70
|86
|£3.2m
|21
|J Hurtado
|19
|Boca Juniors
|ST
|70
|86
|£3.4m
|22
|Fabio Silva
|16
|Porto
|ST
|70
|86
|£3.2m
|23
|J Carranza
|19
|Banfield
|ST
|68
|86
|£1.7m
|24
|A Gouiri
|19
|Lyon
|ST
|68
|86
|£1.7m
|25
|P Pellegri
|18
|Monaco
|ST
|67
|86
|£1.4m
|26
|B Saka
|17
|Arsenal
|LW, RW
|66
|86
|£1.1m
|27
|J Doku
|17
|Anderlecht
|RW
|66
|86
|£1.1m
|28
|M Odegaard
|20
|Real Madrid
|RW, CAM
|78
|85
|£12.8m
|29
|C Stengs
|20
|AZ Alkmaar
|RW
|74
|85
|£8.4m
|30
|M Cunha
|74
|RB Leipzig
|ST, CAM
|74
|85
|£8.4m