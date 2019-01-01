FIFA 20

FIFA 20: Ne zaman çıkacak, ne kadara satılacak, bilgisayardan oynanabilecek mi?

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EA SPORTS
Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA'nın yeni sürümüne dair bilmeniz gerekenler.

FIFA 20 ne zaman çıkacak?

FIFA 20, 27 Eylül 2019 tarihinde raflardaki yerini alacak. 

Oyunseverler, konsollarının online satış mağazalarından da oyunu temin edebilecekler. 

FIFA 20'nin Champions ve Ultimate edisyonlarını satın alanlar ise oyunu 24 Eylül'de indirebilme ayrıcalığına sahip olacaklar. 

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FIFA 20'nin fiyatı ne?

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FIFA 20'nin Türkiye'deki platformlardaki satış fiyatları şu şekilde:

 

 PS 4 XBOX PC

Standart Sürüm

 429 TL 427.50 TL 334 TL

Şampiyonlar Sürümü

 559 TL 558 TL 446 TL

Ultimate Sürüm

 609 TL 628 TL 557 TL

Döviz kurundaki yüksek gidişatın sürmesi nedeniyle FIFA 20 Türkiye pazarı için oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuldu.

FIFA 20 hangi konsollarda var? Bilgisayarda olacak mı?

PlayStation 4

FIFA 20 konsol platformları Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch'in yanı sıra Windows PC'lerden oynanabilecek.

Yeni ürün Google Stadia'da FIFA 20 oynamak ise mümkün değil.

FIFA 20'NİN KAPAĞINDA KİM VAR?

FIFA 20 Cover Eden Hazard

EA Sports, Ronaldolu günlerden sonra FIFA kapağı için farklı bir yola saptı.

Oyunun Standad Edition versiyonunun kapağını Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard süslüyor.

Champions Edition'ın kapağında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un stoperi Virgin van Dijk var.

1080x1080 Virgil van Dijk FIFA 20 cover

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Ultimate Edition'ın kapağında ise Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane süslüyor.

Zidane, ayrıca, oyunda ikon kartına sahip olan isimlerden biri.

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