FIFA 20: Ne zaman çıkacak, ne kadara satılacak, bilgisayardan oynanabilecek mi?

FIFA 20, 27 Eylül 2019 tarihinde raflardaki yerini alacak.

Oyunseverler, konsollarının online satış mağazalarından da oyunu temin edebilecekler.

FIFA 20'nin Champions ve Ultimate edisyonlarını satın alanlar ise oyunu 24 Eylül'de indirebilme ayrıcalığına sahip olacaklar.

FIFA 20'nin 'deki platformlardaki satış fiyatları şu şekilde:

Döviz kurundaki yüksek gidişatın sürmesi nedeniyle FIFA 20 Türkiye pazarı için oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuldu.

FIFA 20 konsol platformları Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch'in yanı sıra Windows PC'lerden oynanabilecek.

Yeni ürün Google Stadia'da FIFA 20 oynamak ise mümkün değil.

EA Sports, Ronaldolu günlerden sonra FIFA kapağı için farklı bir yola saptı.

Oyunun Standad Edition versiyonunun kapağını 'in yeni transferi Eden Hazard süslüyor.

Champions Edition'ın kapağında Şampiyonlar Ligi şampiyonu 'un stoperi Virgin van Dijk var.

Ultimate Edition'ın kapağında ise Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane süslüyor.

Zidane, ayrıca, oyunda ikon kartına sahip olan isimlerden biri.

