Fouzi Lekjaa, Fas Futbol Federasyonu Başkanı, Atlas Aslanları’nın FIFA tarafından yayımlanan milli takım sıralamasında zirve için Fransa Milli Takımı’yla rekabet etmeyi hedeflediğini, 2026 Dünya Kupası’na yaklaşık iki ay kala açıkladı.

Lekjaa, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ile birlikte düzenlenen bir konferansta, “Bugünkü yeni gelişme, Fransa Federasyonu Başkanı’nın burada bulunmasıdır. Fransa Milli Takımı’nı FIFA sıralamasında lider olduğu için tebrik ediyorum; şu an Fransız Milli Takımı birinci sırada” dedi.

Gülerek, “Fas’ta bunun uzun sürmeyeceği bir gerçek; çünkü rekabet edeceğiz ve sıralamanın ilk basamaklarında yer almak için çalışacağız” diye ekledi. Bu sözler salondakileri güldürdü.

Bu açıklamalar, Lekjaa ile Diallo’yu 2030 Dünya Kupası hazırlıklarını ele almak ve iki ülke arasındaki futbol iş birliğini güçlendirmek üzere bir araya getiren etkinlik sırasında yapıldı.

Fransa Milli Takımı, FIFA sıralamasında liderliği İspanya’nın elinden alırken, Fas Milli Takımı sekizinci sırada yer alıyor ve ilk 10’daki tek Arap takımı konumunda bulunuyor.

Fransa’nın zirveye yükselmesi, mart ayındaki milli arada Brezilya ve Kolombiya’yı yenmesinin ardından geldi; İspanya ise Mısır’la golsüz berabere kalarak şaşırtıcı şekilde geriledi.

Fas Milli Takımı, Katar’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan ilk Arap takımı olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Kooora’ya konuşan uluslararası avukat: Fas-Senegal davası göründüğünden daha karmaşık... “CAS” kararı için beklentim bu

Kooora’ya özel.. “CAS” kararı öncesi Afrika Kupası’nı kutladığı için Senegal cezalandırılır mı?

Umman’dan ayrılışının ardından.. Queiroz, Kooora’ya Suudi Arabistan ve Gana’dan gelen tekliflerin gerçeğini açıkladı