FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 1998'den bu yana ilk kez Almanya'ya dönüyor; turnuvanın 20. edisyonuna 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Berlin ev sahipliği yapacak.

GOAL, tam maç programı, biletlerin nerede satıldığı, güncel fiyat aralığı ve tükenmeden önce en ucuz koltukların nasıl alınacağı dahil olmak üzere taraftarların Berlin seyahatini planlaması için ihtiyaç duyduğu her şeyi derledi.

Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ne zaman?

Sydney'deki son edisyonda 12 olan takım sayısının 16'ya çıkmasıyla birlikte, 16 milli takım sporun en büyük ödülü için dört grupta mücadele edecek ve tüm maçlar Berlin Arena ile Max-Schmeling-Halle olmak üzere Berlin'deki iki salonda oynanacak. Bu, Alman topraklarında şimdiye kadar düzenlenen en büyük kadın basketbol organizasyonu olacak ve takvim ile tam takım listesi yılın başlarında netleştirildiğinden bu yana bilet talebi istikrarlı şekilde artıyor.

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 4 Eyl Cuma, 11:30 Avustralya - Porto Riko (C Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 11:30 Japonya - Mali (A Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 14:15 ABD - Çin (D Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 14:30 Kore - Nijerya (B Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 17:30 Belçika - Türkiye (C Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 17:45 İspanya - Almanya (A Grubu) Berlin Arena, Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 20:15 Çekya - İtalya (D Grubu) Berlin Biletler 4 Eyl Cuma, 21:00 Macaristan - Fransa (B Grubu) Berlin Biletler 5 Eyl Cmt, 11:30 Mali - İspanya (A Grubu) Berlin Biletler 5 Eyl Cmt, 14:15 Nijerya - Macaristan (B Grubu) Berlin Biletler 5 Eyl Cmt, 18:00 Almanya - Japonya (A Grubu) Max-Schmeling-Halle, Berlin Biletler 5 Eyl Cmt, 20:45 Fransa - Kore (B Grubu) Berlin Biletler 6 Eyl Paz, 11:30 Türkiye - Avustralya (C Grubu) Berlin Biletler 6 Eyl Paz, 14:30 Çin - Çekya (D Grubu) Berlin Biletler 6 Eyl Paz, 17:45 Porto Riko - Belçika (C Grubu) Berlin Biletler 6 Eyl Paz, 20:45 İtalya - ABD (D Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 11:30 Porto Riko - Türkiye (C Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 11:30 Belçika - Avustralya (C Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 14:30 Nijerya - Fransa (B Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 14:30 Macaristan - Kore (B Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 17:50 Almanya - Mali (A Grubu) Berlin Arena, Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 17:50 Japonya - İspanya (A Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 20:45 ABD - Çekya (D Grubu) Berlin Biletler 7 Eyl Pzt, 20:45 İtalya - Çin (D Grubu) Berlin Biletler 8 Eyl Sal, 17:45 Eleme Turu (Son 16) Berlin Arena, Berlin Biletler 8 Eyl Sal, 20:45 Eleme Turu (Son 16) Berlin Arena, Berlin Biletler 9 Eyl Çar, 17:45 Eleme Turu (Son 16) Berlin Arena, Berlin Biletler 9 Eyl Çar, 20:45 Eleme Turu (Son 16) Berlin Arena, Berlin Biletler 10 Eyl Per, 11:30 Çeyrek final 1 Berlin Arena, Berlin Biletler 10 Eyl Per, 14:30 Çeyrek final 2 Berlin Arena, Berlin Biletler 10 Eyl Per, 17:45 Çeyrek final 3 Berlin Arena, Berlin Biletler 10 Eyl Per, 20:45 Çeyrek final 4 Berlin Arena, Berlin Biletler 12 Eyl Cmt, 16:30 Yarı final 1 Berlin Arena, Berlin Biletler 12 Eyl Cmt, 20:00 Yarı final 2 Berlin Arena, Berlin Biletler 13 Eyl Paz, 16:30 Üçüncülük maçı Berlin Arena, Berlin Biletler 13 Eyl Paz, 20:00 Final Berlin Arena, Berlin Biletler

Grup maçları Berlin Arena ile Max-Schmeling-Halle arasında paylaştırılacak ve kesin salon bilgisi her maç gününe daha yakın bir tarihte netleşecek. Eleme Turu, çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri grup sıralamalarına bağlı olacak ve turnuva ilerledikçe belli olacak. Tüm saatler Berlin yerel saatine (CEST) göredir ve değişikliğe tabidir.

Kadınlar Basketbol Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Kadınlar Basketbol Dünya Kupası biletlerini satın almanın en kolay yolu, grup aşaması maçları, Eleme Turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final için listelerin yer aldığı ve tamamı platformun FanProtect garantisi kapsamında olan StubHub üzerinden geçiyor.

StubHub'a neden önce bakmaya değer:

Her seans için geniş erişim sunması; Almanya'nın grup maçları ve ABD'nin eleme turlarındaki yolculuğu gibi popüler karşılaşmalar için bulunması zor tek maç biletleri de buna dahil.

Resmi kontenjanlar tükendiğinde daha geniş seçenek sunması; çünkü Eventim ve Ticketonline.de gibi birincil satıcılar ilk Takım Bileti ve paket satışlarını yürüttü ve bunlar ev sahibi ülkenin maçları ile final haftası sonu için hızla tükenebiliyor.

Kolay fiyat karşılaştırması sağlaması; çünkü StubHub , ücretleri ödeme aşamasında eklemek yerine toplam fiyatı ücretler dahil baştan gösteriyor.

Yüz değeri üzerinden fiyatlar için resmi satış noktalarını önce kontrol etmek yine de faydalı. Taraftarlar ayrıca doğrudan resmi FIBA bilet platformu, Eventim veya özellikle belirli bir ülkenin üç grup maçını kapsayan Takım Biletleri için Berlin'in resmi etkinlik takvimi berlin.de üzerinden de satın alım yapabilir. Bu resmi kontenjanlar tükendiğinde ya da son dakika planları için başvurulacak adres StubHub oluyor.

Kadınlar Basketbol Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları seansa, oturma düzenine ve turnuvaya ne kadar yaklaşıldığına göre değişiyor:

En ucuz koltuklar: grup aşamasındaki tekil maç biletleri şu anda sınırlı görüşlü ya da üst kademedeki koltuklar için yaklaşık 30 euro dan başlıyor.

Popüler maçlar: Almanya'nın grup maçları ve ABD'nin tüm karşılaşmalarının biletleri, koltuğun konumuna bağlı olarak genellikle 60 ila 120 euro aralığında daha yüksek fiyattan satılıyor.

Eleme turları ve final haftası sonu: çeyrek final biletleri ile Final Phase ve Final Weekend paketleri en yüksek fiyatları görüyor; final için yeniden satış listelerinde en iyi koltuklar 150 euronun çok üzerine çıkıyor.

Ön satış ve genel satış: satışa çıkan ilk biletler, 1 Ekim 2025'ten itibaren erişime açılan ve çeyrek finallerden finale kadar her şeyi kapsayan Final Phase ve Final Weekend paketleri oldu. Tekil maç biletleri ve tek bir ülkenin üç grup maçının tamamını kapsayan Takım Biletleri, 20 Mayıs 2026'da resmi satış kanalları üzerinden genel satışa sunuldu. O tarihten bu yana StubHub gibi yeniden satış pazar yerlerinde, koltuk seçimi konusunda daha fazla esneklik isteyen ya da ilk satışı kaçıran taraftarlar için ilanlar bulunuyor.

Kadınlar Basketbol Dünya Kupası hakkında bilmeniz gereken her şey

İlk kez 1953'te düzenlenen FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, sporun en eski ve en prestijli uluslararası organizasyonu olup her dört yılda bir yapılıyor ve FIBA tarafından onaylanıyor. Berlin'deki 2026 edisyonu, ülkenin organizasyona daha önce 1998'de ev sahipliği yapmasının ardından Almanya'nın ikinci ev sahipliği anlamına geliyor ve turnuvayı, dört yıl önce Sydney'de kullanılan 12 takımlı azaltılmış formatın ardından 2018'den bu yana ilk kez yeniden 16 takımlı düzene döndürüyor.

Formatta 16 takım dörderli dört gruba ayrılıyor ve kendi aralarında lig usulü maçlar oynuyor. Her grubun galibi doğrudan çeyrek finale yükselirken, her grubu ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar kalan çeyrek final biletlerini belirleyen çapraz eleme eşleşmelerinden oluşan Eleme Turu'na kalıyor. Sonrasında ise 13 Eylül'deki finale kadar doğrudan eleme usulü basketbol oynanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, 2022'de Sydney'deki finalde Çin'i 83-61 yenerek kazandığı şampiyonluğun ardından turnuvaya son şampiyon olarak geliyor ve WNBA yıldızlarıyla dolu kadrosuyla yine yenilmesi en zor takım konumunda. Almanya'nın yükselişi de hızlı oldu; 2024'te Olimpiyatlara katılım hakkı kazanılması, 3x3 Olimpiyat altın madalyası ve EuroBasket Women 2025'te elde edilen tarihi beşincilik derecesi bunun temelini oluşturdu. Bu da, Dünya Kupası'nda ilk kez kendi sahasında eleme aşamasına kalmayı hedefleyen ortak ev sahibinin Berlin'deki seanslarına ekstra bir atmosfer katıyor.

Berlin Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Friedrichshain'de Ostbahnhof ile Warschauer Köprüsü arasında bulunan ve Uber Arena olarak da bilinen Berlin Arena, Avrupa'nın en modern çok amaçlı salonlarından biri. Konserlerde 17.000'e kadar seyirci alan salon, basketbolda yaklaşık 14.000'lik düşürülmüş kapasiteyle hizmet veriyor. Bu Dünya Kupası'nda eleme aşamasındaki tüm maçlara ve grup aşamasının bir bölümüne ev sahipliği yapacak; ayrıca daha önce EuroBasket 2022 finalleri ile üç EuroLeague Final Four'una da ev sahipliği yaptığı için büyük basketbol organizasyonlarına oldukça alışkın.

Salon, Spree Nehri'nin hemen kıyısında yer alıyor ve U-Bahn, S-Bahn ve tramvay ağına bağlantı sağlayan Warschauer Straße istasyonuna yürüme mesafesinde bulunuyor; bu da Berlin'in herhangi bir yerinden otomobilsiz ulaşımı kolaylaştırıyor. İçeride, tribün düzeni uygun fiyatlı üst kat koltuklardan premium saha kenarı ve ağırlama localarına kadar her şeyi sunuyor, bu yüzden her bütçeden taraftar için bir seçenek bulunabiliyor. Turnuva için özellikle Berlin'e gelecek olanların, final haftası sonuna doğru otel bulunabilirliği ciddi şekilde daraldığı için grup aşamasından çok önce Friedrichshain ya da Berlin merkezinde konaklama rezervasyonlarını yaptırması gerekiyor.