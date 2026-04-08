Güney Afrikalı Patrice Motsepe, Afrika Futbol Konfederasyonu “CAF” Başkanı, bugün Çarşamba günü resmi bir ziyaret kapsamında Senegal’e ulaştı. Bu ziyaret, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Atlas Aslanları’nın galibiyetinin iptal edilip Fas’ın şampiyon ilan edilmesine ilişkin tarihi karardan 22 gün sonra gerçekleşti.

Nitekim geçen 17 Mart’ta CAF Temyiz Komitesi, 18 Ocak’ta oynanan finalde Fas’ı 3-0 hükmen galip ilan eden emsalsiz bir karar açıkladı. Oysa maç sahada 0-1 sonuçlanmıştı; gerekçe olarak da Teranga Aslanları oyuncularının sahayı terk etmesi gösterildi.

CAF’ın kararı Senegal içinde güçlü tepkilere yol açtı. Hükümet, 18 Mart’ta yayımlanan bir bildiride Afrika Futbol Konfederasyonu’nun “liderlik organları içinde yolsuzluk şüpheleri” gerekçesiyle uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etti.

Senegal Futbol Federasyonu geri adım atmadı ve Spor Tahkim Mahkemesi “CAS” nezdinde itiraz başvurusu yaptığını duyurdu.

Senegal Cumhurbaşkanı ile görüşme

Motsepe’nin, CAF İcra Kurulu toplantısı kapsamında Kahire’de daha önce düzenlediği bir basın toplantısında belirttiği üzere, Güney Afrikalı yetkili bugün Senegal’i ziyaret ederek oradaki alevli ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Motsepe, bugün sabahın erken saatlerinde Dakar yakınlarındaki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’na ulaştı; kendisini Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Faye karşıladı.

CAF açıklamasına göre, Afrika futbolunun başkanı ziyaretine, köle ticaretiyle bağlantılı tarihî sembolizme sahip Gorée Adası’na yapacağı bir turla başlayacak. Ardından cumhurbaşkanlığı sarayında Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya gelecek ve akşam saatlerinde Dakar’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyecek.