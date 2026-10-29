Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki son sözleri nedeniyle yaşanan tartışmanın, forvet oyuncusunun özrünün ardından sona ermesi çağrısında bulundu. Real Madrid yıldızı, bir podcast yayınında sosyal medyada dolaşan bir mizah içeriğine değinmesinin ardından Çin'de büyük tepki çekti.

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Mbappe'nin sözleri Çin'de büyük tepki çekti

Mbappe, Çin'de büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. Fransa ve Madrid'in forveti, kısa süre önce katıldığı bir podcast yayınında Çin'in eski lideri Mao Zedong'dan diktatör olarak söz etti.

Bu sözler, ekonomik açıdan önemli Çin pazarında anında karşılık buldu. Devlete ait yayın kuruluşu Migu, Real Madrid'in pazar günü Racing Santander'e karşı oynayacağı maçı yayınlamayı reddetti. Ayrıca Çin'in önde gelen birkaç markası, 27 yaşındaki oyuncuyla bağlarını kopardı. Süt ürünleri şirketleri Mengniu ve Shanghai Milkground Food Tech ile Eastroc Beverage, oyuncuyla tüm iş birliklerini sonlandırdı.

FFF Başkanı tartışmanın sona ermesini istiyor

FFF Başkanı Diallo, milli takım kaptanını savundu. Diallo, oyuncunun kimseyi gücendirme niyeti taşımadığını belirterek konunun artık kapanması gerektiğini söyledi.

Diallo, perşembe günü Fransız gazetesi Ouest-France'a yaptığı açıklamada, “Bu tartışmanın uzun sürmemesi gerektiğini umuyorum çünkü Kylian, bu sözleri hangi bağlamda söylediğini çok iyi açıkladı” dedi. “Özür diledi. Sezonuna mümkün olan en iyi koşullarda devam edebilmesi için artık konuyu burada bırakmamız gerektiğine inanıyorum.”

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Sosyal medyadaki podcast paylaşımının arka planı

Tüm tartışmanın kaynağı, Mbappe'nin kulüp düzeyindeki etkisine ilişkin uzun süredir yapılan bir şaka. Taraftarlar, oyuncunun gücünü vurgulamak için yüzünü siyasi ve askerî liderlerin fotoğraflarına yerleştirerek sık sık paylaşımlar hazırlıyor. Bu da Avrupa basınında ona “diktatör” lakabının takılmasına yol açtı.

Mbappe, daha sonra silinen Fransız bir podcast yayınında, yüzünün Mao Zedong'un fotoğrafına yerleştirildiği belirli bir görselden söz etti. Fotoğraftaki kişi için şakayla karışık, “Bir adam. Sanırım Çinli bir diktatör” dedi. China Daily, olayın “ünlülerin etkisinin sınırlarını çarpıcı biçimde hatırlattığını” belirtti.

Madrid ve Liga krizin etkilerini sınırlamaya çalışıyor

İspanyol futbolu olayın mali ve toplumsal sonuçlarını sınırlamaya çalışırken hem Madrid hem de Liga resmî olarak özür diledi. Çin pazarı, ligin küresel stratejisi açısından son derece önemli olmaya devam ediyor. Liga Başkanı Javier Tebas, gerilimi azaltmak için doğrudan harekete geçti. Bir kriz birimi oluşturdu ve çarşamba günü Çin Büyükelçisi Yao Jing ile görüştü.