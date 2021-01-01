Feyyaz Uçar: Yarışın üç takımla geçmesi Beşiktaş'ın lehine

Efsane futbolcu Feyyaz Uçar Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, üç takımın yarışmasının Beşiktaş için avantaj olduğunu söyledi.

Süper Lig'de lider Beşiktaş ile takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı bütün heyecanıyla devam ederken, siyah-beyazlı takımın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar A Spor'da katıldığı programda yarıştaki son durumu değerlendirdi.

Feyyaz Uçar ne söyledi?

Şampiyonluk için üç takımın çekişmesinin Beşiktaş'ın şansını yükselttiğini ifade eden Uçar şöyle konuştu:

"Şerefli ikincilikleri çok olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu olarak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sona kadar yarışta olmasını istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın şansı yükseliyor. Birebir kalınca lobiler ağır basıyor. Kimse alınmasın. Yaşamış biri olarak diyorum"

Beş şampiyonluk yaşadı

Süper Lig kariyerinde 191 golü bulunan ve Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe forması da giyen Feyyaz Uçar, siya-beyazlı takımla dört lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1995-1996 sezonunda da sezon başında kadroda yer alan Feyyaz Uçar, devre arasında Antalyaspor'a transfer olurken, kariyerini 1996-1997 sezonunda Kuşadasıspor'da sonlandırmıştı.

Lucescu'nun yardımcısıydı

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan Uçar, Beşiktaş'ın Mircea Lucescu yönetiminde 2002-2003 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta Rumen teknik adamın yardımcılığını yapmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'da çalışan Uçar daha önce Altay, Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor, Mardinspor ve Karşıyaka gibi takımları çalıştırmıştı.