Feyyaz Uçar: Ronaldo'nun Messi'nin sanalları çıkacak

Teknolojinin gelişmesinin futbolu sanallaştırdığını belirten Feyyaz Uçar, amatör ruhun, centilmenliğin ve karşılıklı sevginin bitireceğini söyledi.

Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Feyyaz Uçar futbolun amatör ruhunun öldüğünü ve sanallaştığını söylerken Sergen Yalçın'ın da mevcut kadroyla işinin zor olduğunu

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'a konuşan Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Futbolun gittiği yer bizleri yalnızlaştırıyor"

"Fubol eskisi gibi olmayacak, teknoloji çok hızlı gelişti. Futbolcu her açıklamayı sosyal medyadan yapıyor. Ben kullanmayı düşünmüyorum. İş çığırından çıktı, enteresan bir ortam. Bir yazmak için bin okumak lazım. Futbolun gittiği yer bizleri yalnızlaştırıyor. Teknolojinin bu kadar işin içine girmesi futbolun sportif yönünü, amatör ruhunu, centilmenliğini, karşılıklı sevgi saygıyı bitirecek. Artık işin sanal kısmında bir patlama olacak gibi. Biz Ronaldo'yu, Messi'yi sahaya çıkartıp oynatamazsak bunların sanalları çıkacak, onlar oynayacak, insanlar onları izleyecek."

"Elimizi kolumuzu bağladı"

"Çocukken hep bir korkum vardı: Bir gün insanlar futboldan sıkılacak ‘Hadi evimize gidelim' diyecek, tribünler boşalacak. İşte bir virüs çıktı, elimizi kolumuzu bağladı. İnsan, hayatın en değerlisi. Hiçbir insanı riske atmamak lazım, evimizde kalıp normal hayatın devam etmesini bekleyeceğiz. Sadece bizim değil tüm dünyanın işi gerçekten çok zor.”

"Sergen de şampiyon yapabilir"

"Sergen Yalçın imza töreninde ‘Hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlandım' dedi. 'ye 2 gol atarken bu kadar heyecanlanmamıştı. Şenol Güneş, Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu. Beşiktaş'la 2 lig zaferi yaşadı. Bunu Sergen de yapabilir. Niye yapamasın? Bu çocuğun bu kadroyla ‘Allah yardımcısı olsun' diyorum. Keşke bir Talisca, bir Pepe, bir Gomez olsa elinde. O zaman zaten Sergen'in arkasında durmamıza gerek kalmayacak!”