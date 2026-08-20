Takımının Suudi Roshn Ligi'ndeki Feyha ile oynayacağı beklenen maçı yönetecek hakemin belli olmasının ardından, Hilal taraftarları arasında bir karamsarlık havası hâkim oldu.

Hilal, bugün perşembe günü, Roshn Ligi'nin ikinci hafta maçlarının açılışında Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda Feyha'ya konuk oluyor.

Suudi "Er-Riyadiye" gazetesi, maçı sahada Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini; kendisine vatandaşları Hessel Steegstra ve Jan de Vries'in yardımcılık yapacağını, Hırvat İvan Bebek'in video hakemi, Suudi Muhammed Ebu Şukara'nın ise dördüncü hakem olarak görev alacağını belirtti.

Bu maç, Hollandalı hakemin tüm turnuvalarda Hilal takımı için yöneteceği dokuzuncu karşılaşma olacak. Makkelie, 2018 ile 2025 yılları arasında dört farklı turnuvada takım için 8 maç yönetmişti.

Söz konusu sekiz maçta Hilal yalnızca 4 kez galibiyet elde ederek %50 başarı oranına ulaşırken, iki maçta berabere kaldı ve iki maçta da mağlup oldu.

İlk yenilgi sarsıcıydı: 2019 Hâdimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası yarı finalinde Hilal, ağır bir sürprizle Teavun karşısında 5-0 mağlup olmuştu.

İkincisi ise Makkelie'nin "Ez-Zaim" için yönettiği son maçta yaşandı. Hilal, Brezilya ekibi Fluminense'ye 2-1 yenilerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Buna karşılık Hollandalı hakem, Hilal'in final maçında Feysali'yi penaltı atışlarıyla yenerek 2022 Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına da tanıklık etmişti.

Makkelie'nin bu sezon yalnızca tek bir maç yönettiğini hatırlatalım; Hollanda Ligi'nin ikinci haftasında Utrecht ile Alkmaar arasındaki karşılaşma.

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