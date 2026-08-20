Jeremiah St. Juste geçen kış Feyenoord'a geri döndü, ancak ikna edemedi. Bu sezon ise etkileyici bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un altında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Feyenoord ONE'a konuşan oyuncu, Van Bronckhorst ve Robin van Persie'den gördüğü desteğe dönüp baktı.

Sparta karşısında (0-1) Thijs Kraaijeveld ile merkezde ikili oluşturan St. Juste, Go Ahead Eagles maçında (2-2) ise yanında Tsuyoshi Watanabe ile oynadı. Görünen o ki savunmacı farklı bir sayfa açtı ve yaz arasından güçlü bir şekilde döndü.

“Zor bir dönem geçirdim, özel hayatımda da. Bu yüzden şimdi zihinsel olarak çok daha sakinim, kendimi çok daha iyi hissediyorum ve bunun vücuduma da kesinlikle büyük yardımı oluyor” diye açıkladı St. Juste. “Bu, buraya ilk geldiğim dönemden tamamen farklı.”

29 yaşındaki oyuncu Sporting Portekiz'de gözden düşmüştü ve daha önce 2017 ile 2019 yılları arasında da forma giydiği Rotterdam-Zuid'e ocak ayında geri döndü. “O zaman aslında henüz hazır değildim ve kendimi gerçekten göstermek istiyordum. Bunun için mental kapasitem yoktu ama bunu tersine çevirdim.”

St. Juste bunun büyük bir meydan okuma olduğunu kabul ediyor. “Her futbolcunun zihinsel zorlukları vardır ve bazen bunları işinize de taşırsınız. Geri döndüğüm dönemde bununla baş etmekte zorlanıyordum.”

Feyenoord'dan büyük destek gördüğünü hissediyor. Stoper, Rotterdam ekibindeki insanlardan aldığı yardım için minnettar. “Robin bu konuda önemli bir rol oynadı, şimdi ise özellikle Gio, bana çok güveniyor.”

İki teknik adam St. Juste ile çok sayıda görüşme yaptı. Hızlı savunmacı, “Bir şey olduğunda onlarla rahatça konuşabiliyordum” dedi. Takım arkadaşlarına da teşekkür etti. “Çok güzel bir ortamımız var ve giderek daha sıkı bir bağ kuruyoruz. Bunun da sonunda sahaya yansıması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.