Feyenoordlu oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nın gündeminde: 'Kadrodа yer almaması beni şaşırtır'

ESPN'dekiVoetbalpraatprogramında, Feyenoord'dan hangi oyuncunun Hollanda Milli Takımı'ndan davet alabileceği konuşuldu. Yeni teknik direktör Xavi Hernandez, Almanya, Yunanistan ve iki kez Sırbistan ile oynanacak Uluslar Ligi'ndeki dört maç için kadrosunu cuma günü açıklayacak.

"Luciano Valente, Gjivai Zechiël ve Givairo Read... Feyenoord'da Hollanda Milli Takımı'na çağrılma ihtimali en yüksek olan kim?" diye soruyor sunucu Milan van Dongen, Voetbal International adına Feyenoord'u takip eden Martijn Krabbendam'a.

"Bence yine de Zechiël. Tabii Valente de var ama o daha önce bir kez kadroda yer aldı" diyor. "Oyuncuların gelişimine bakarsanız ve ayrıca bir Hollanda devinde kendinizi iyi şekilde gösterdiğinizde, bunu sahaya yansıttığınızda ve goller de attığınızda bunun ödüllendirilmesi gerektiğini düşünürseniz" ifadelerini kullanan Krabbendam'ın sözünü Kenneth Perez kesiyor.

"Altı gol!" diyen Danimarkalı yorumcu, ardından onaylar şekilde başını sallıyor. Van Dongen ise "Bu normal değil dostum" sözlerini kullanıyor. Krabbendam, "Zechiël'in şu anda kadroya alınmamasına şaşırırım" derken, NOS yorumcusu Jeroen Elshoff da Feyenoordlu oyuncunun çağrılacağı yönündeki beklentiyi paylaşıyor.

"KNVB ve Xavi, Uluslar Ligi hakkında bunu yüksek sesle söylemeyeceklerdir ama bir şekilde bu turnuvanın oyuncuları ödüllendirmek ve onlara şans vermek için kullanılacağını da benimseyeceklerdir. Bunu şimdi yapmazsanız, eleme döngüsüne girersiniz ve orada bunu aslında yapamazsınız" diyor Elshoff.

Perez, medyada Zechiël, Valente ve Read'in bir davet bekleyebileceğini okuduğunu düşündüğünü söylüyor. "İspanyol basını onların seçileceğini söyledi." Elshoff buna inanmıyor ve medyanın artık ön seçimi göremediğini, bunun yalnızca kulüplerin elinde olduğunu anlatıyor.

NOS yorumcusu, oynanacak dört maç göz önüne alındığında Hollanda Milli Takımı kadrosunun oldukça geniş olacağını düşünüyor. "Ama sonunda kaç oyuncu götüreceksiniz?" Krabbendam da bunu merak ediyor. Sözlerini, "Çünkü Xavi'nin onu göreve getirmelerinin sebebi olan değişim yaratan isim olup olmadığını kadrodan anlayacağız" diyerek tamamlıyor.