Kenneth Perez, Pazar günü FC Volendam ile oynanan golsüz berabere biten maçın (0-0) ardından Feyenoord'a sert eleştirilerde bulundu. ESPN analisti, Rotterdam ekibinin sahada şok edici derecede zayıf bir performans sergilediğini belirtti. Perez, "O maçta ne eksikti? Kalite. Basitçe kaliteli oyuncular. Kendi başlarına bir şeyler yapabilen oyuncular," dedi ve sözlerini "Dit was het weekend" programında sürdürdü.

Feyenoord son derece vasat bir maç çıkardı ve Volendam'da 0-0'da kaldı. Her iki takım da çok az pozisyon üretti, ancak maçın son dakikalarında galibiyet için büyük fırsatlar yakaladı.

Perez, Rotterdamlıları hiç de esirgemedi ve yaratıcılığın tamamen eksik olduğunu vurguladı. “Ama Feyenoord'a baktığımda, gerçekten hiç kimse, ama hiç kimse, sürpriz bir şey yapabilecek durumda değil.”

Analist, Feyenoord'un yetersiz kaldığı birçok durumu örnek olarak gösterdi. "Her şey önceden planlanmış ve herkes ne yapacağını biliyor."

Perez'in en çok dikkatini çeken şey, maçın en önemli anı: Aymen Sliti'nin büyük şansı. Feyenoord'un yedek oyuncusu, kaleden bir buçuk metre uzaklıkta kafayla vurmak için boş pozisyonda topu aldı, ancak birçok kişinin inanamayacağı şekilde topu dışarıya attı.

“Kafa vuruşu yapamasan bile, yine de kaleye şut çekebilirsin,” diye hayıflanıyor Perez. “Bu gerçekten rezil bir durum. Rezil bir durum!”

Profesyonel futbolcular için asgari şartlar olduğunu vurguladı. “Açıkça görülüyor ki bu bir profesyonel futbolcu, değil mi? O zaman en azından biraz kafa vuruşu yapabilmesi gerekir.” Perez’e göre mesele mükemmellik değil, bu seviyede beklenebilecek temel beceriler.

Son olarak, bu hatayı alaycı bir şekilde anlattı. “Bu, kaleden bir buçuk metre uzaklıkta açık bir fırsat. Topu kaleye bile gönderemiyor, çünkü ne oluyor: gözleri kapalı ve biraz kaplumbağa gibi kafa vuruşu yapıyor.”