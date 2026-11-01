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Bart DHanis
Çeviri:

Feyenoordlu futbolcu, Fortuna ile 1-1'lik beraberliğin ardından özeleştiri yaptı: "Sorumluluğu üstleniyorum"

Feyenoord

Luciano Valente, cumartesi akşamı özeleştiride bulundu. Feyenoord kaptanı, takımının Fortuna Sittard karşısında kazanamamasında (1-1) kendisini suçladı.

13. dakikada Valente, skoru açmak için önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasının kenarında geriye çıkarılan topla buluştu ancak vuruşunda direğe takıldı.

Devre arasından kısa süre sonra ev sahibi ekibin müthiş atağında top yine Valente'ye geldi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan kaptan, son vuruşta başarılı olamadı.

Yine de Feyenoord'u öne geçiren isim, 58. dakikada Valente oldu. FC Groningen'in eski oyuncusu, Anis Hadj Moussa'nın ortasını ağlara gönderdi.

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03 Kas 2026

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Ancak bitime beş dakika kala, Feyenoord'dan kiralanan Shiloh ‘t Zand skoru 1-1'e getirdi. Böylece Rotterdam ekibinin takipçisi Ajax ile arasındaki fark bir puana indi. Valente, maçın ardından kendi performansını sert biçimde eleştirdi.

"Bunun üzerinde çalışıyorum. Şimdiden geçen yıldan daha fazla golüm var (Eredivisie'de beş gol, editörün notu). Pozisyonu kendin yaratıyorsun ama topa iyi vurmak için dikkatini de korumalısın. Bunun nedeni yorgunluk da olabilir, yeterince dikkatli olmamak da. Sorumluluğu üstleniyorum ama puan kaybının tek nedeni bu olamaz."

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