Feyenoord, cumartesi akşamı Telstar deplasmanında ikna edici bir performans sergilemese de üç puanla evine döndü. Ancak bir oyuncu övgü topladı: Gjivai Zechiël.

Sjoerd Mossou, ESPN'de yayınlanan Goedemorgen Eredivisie programında, "Feyenoord için görece kötü bir maçtı ama Zechiël'in Read'e attığı pas muhteşemdi" dedi. Mossou, 32. dakikada Sem Steijn'ın skoru 1-3'e getiren golüyle sonuçlanan ara pasını kastediyordu.

Surinam Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Henk Fraser da "Ne kadar harika bir oyuncu!" diyerek Zechiël'i övdü. Fraser, oyuncunun görüntülerini düzenli olarak izlediğini kabul etti.

Fraser, "Bunda Ulrich van Gobbel'in (Surinam Milli Takımı'nda yardımcı antrenör, editörün notu) baskısının da payı var. Bütün gün Zechiël'den söz ediyor. Como'ya karşı attığı o gol de harikaydı" dedi.

Anis Hadj Moussa

Feyenoord'un genellikle en çok öne çıkan oyuncularından biri olan Anis Hadj Moussa ise Telstar karşısındaki performansının ardından eleştirildi. Kees Kwakman, ESPN'de yayınlanan De Eretribune programında, "İlerideki oyuncular... Hadj Moussa'nın ne yaptığını gerçekten bilmiyorum" dedi.

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Kwakman, "İlginç olan, çarşamba günü (Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı, editörün notu) onu izleyince bunu görüyorsunuz. O hâlde mesele zihinsel olmalı" yorumunu yaptı. Mario Been de ona katıldı: "Topla olan becerisini tartışmamıza hiç gerek yok ama bugün yine yaptıklarını görünce..."

Been iç çekerek, "Çok fazla gereksiz top kaybı. Bu, yavaş yavaş oyununa yerleşiyor ve ardından bütün maç boyunca sürüyor" dedi.