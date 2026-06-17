Feyenoord, yurtdışında büyük bir yetenek keşfetti, ancak rekabet oldukça şiddetli

Dévy Rigaux, önümüzdeki sezon için Feyenoord’un kadro seçimi konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor. Gazeteci Mounir Boualin Çarşamba günü, teknik direktörün özellikle Rotterdam ekibinin orta sahasını güçlendirmeye odaklandığını bildirdi.

Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Ugresic için Partizan Belgrad’a bir teklif sunmayı düşünüyor. Sırbistan milli takımında bir kez forma giymiş olan oyuncunun mevcut kulübüyle dört sezonluk sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt’a göre transfer bedeli en az on milyon avro.

Boualin’e göre, Sırbistan’da büyük bir yetenek olarak gösterilen Ugresic, De Kuip’ten gelen ilgiden haberdar. Genç orta saha oyuncusunun Feyenoord’u kariyerinde atması gereken ideal bir adım olarak görüp görmeyeceği ise henüz belli değil.

Her halükarda, Ugresic’in Feyenoord’u seçeceği kesin değil. Newcastle United, Torino ve Eintracht Frankfurt gibi kulüpler de bu yaz transfer döneminde onu yakından takip ediyor.

Rigaux ayrıca Charles Vanhoutte'yi kadroya katmakla meşgul. Belçika basını Het Laatste Nieuws'in geçen hafta yazdığına göre, Feyenoord ve OGC Nice, Charles Vanhoutte'nin transferi konusunda “birkaç nokta ve virgül dışında” anlaşmaya vardı. Rotterdam ekibi, Güney Fransa'ya yaklaşık altı milyon euro ödeyecek.

27 yaşındaki Vanhoutte, geçen yaz Union Sint-Gillis'ten yaklaşık altı milyon avroya transfer edildiği Nice'te nihayetinde bir sezon forma giydi. Vanhoutte, Nice ile küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve şimdi yeni bir maceraya atılmak istiyor.

Boualin, Feyenoord’un Hwang In-beom ve Jakub Moder’in olası ayrılıklarına hazırlandığını düşünüyor; bu durum, kısa süre önce Algemeen Dagblad gazetesi tarafından da haber yapılmıştı. Hwang, Dünya Kupası’nda Güney Kore formasıyla gol attı ve bu sayede piyasa değeri yükselmiş görünüyor. Moder ise cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir.